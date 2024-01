Vertessen zit al in Berlijn, maar PSV gaat plotseling voor transfer liggen

PSV wil Yorbe Vertessen nog niet naar FC Union Berlin laten vertrekken, zo meldt Voetbal International maandagmiddag. De aanvaller was al op weg naar de Bundesliga, maar door de blessure van Noa Lang zetten de Eindhovenaren de transfer vooralsnog on hold, zo klinkt het.

Vertessen wacht op dit moment in Berlijn totdat PSV hem toestemming geeft om de overstap te maken. De Belg kan tekenen bij Union Berlin, maar de Eindhovenaren willen wachten met de definitieve handtekening omdat PSV op zoek lijkt te gaan naar een vervanger van Lang.

De vleugelaanvaller (23) begon maandag om 7:00 uur al aan de medische keuring en problemen zijn niet aan het licht gekomen. Hij tekent als alles naar wens verloopt een contract tot medio 2028.

PSV ontvangt niet vijf miljoen euro, zoals eerder werd aangenomen, maar rond de zes miljoen euro voor de wintertransfer mocht het uiteindelijk doorgaan. Een vast bedrag van 4,75 miljoen en de rest aan bonussen. Ook heeft PSV een doorverkooppercentage bedongen, weet het Eindhovens Dagblad.

Vertessen mocht in eerste instantie niet vertrekken bij PSV in de winterstop. Trainer Peter Bosz zei zelfs dat een winterse overgang onbespreekbaar was vanwege de blessures van Lang en Hirving Lozano. Nu leek Vertessen zijn transfer binnen te hebben, maar PSV is door een nieuwe blessure van Lang aan het twijfelen geslagen.

Volgens de berichtgeving van VI hebben de betrokkenen bij de transfer van Vertessen nog altijd wel goede hoop dat de transfer 'gewoon' doorgaat. De blessure van Lang zou namelijk 'niet van invloed zijn' op de overstap van de vleugenspits.

Vertessen doorliep de jeugdopleiding van PSV en maakte in februari 2021 zijn debuut in de hoofdmacht. In de afgelopen 3 jaar kwam hij tot 102 duels namens de koploper in alle competities. Vertessen groeide nooit uit tot een vaste kracht en werd vorig seizoen enkele maanden verhuurd aan Union Sint-Gillis.

