Veroordeelde Quincy Promes legt aan Mike Verweij uit waarom hij liever zwijgt

Quincy Promes is nog gewoon profvoetballer, ondanks het feit dat hij bij verstek is veroordeeld tot twee gevangenisstraffen. Voor een steekpartij kreeg de 32-jarige aanvaller anderhalf jaar cel opgelegd, en voor betrokkenheid bij smokkel van een grote partij harddrugs nog eens zes jaar. De Telegraaf streek neer in Dubai, waar Promes, die geen interview wenste te geven, actief is bij United FC.

Verslaggever Mike Verweij was aanwezig bij de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Gulf United en constateerde dat Promes bijzonder populair is bij jonge handtekeningenjagers. De routinier doet niet mee en bekijkt het competitieduel met een aantal vrienden en geblesseerde ploeggenoten in het matig gevulde stadion.

De voormalig vleugelaanvaller van onder meer Ajax, Sevilla en Spartak Moskou wil in eerste instantie best praten met de Nederlandse krant, maar komt daar later op terug. Hij laat via de fysieke trainer weten 'zijn oefeningen even af te maken en binnen vijf of tien minuten te komen'. Later volgt een andere boodschap. 'Promes wil zich op de wedstrijd focussen.'

Keeperstrainer Dennis Gentenaar, die onlangs samen met hoofdtrainer Arno Buitenweg werd ontslagen bij United FC, snapt wel waarom Promes zo populair is in Dubai. ''Quincy is kwalitatief duidelijk van een veel hoger niveau dan de andere spelers. Vanaf dag één zagen we op de trainingen dat hij eigenlijk te goed is voor de eerste divisie.''

Volgens Gentenaar gaat het Promes vaak te makkelijk af bij United FC. ''Niet altijd, want ik vergelijk het met oefenwedstrijden van de topclubs in Nederland tegen amateurs. Soms zijn de tegenstanders zó traag dat ze niet in een schijnbeweging trappen en per ongeluk de goede kant op lopen. Daar heeft Quincy ook last van.''

Promes staat er goed op bij zijn teamgenoten, zo oordeelt Gentenaar. ''Al zijn ploeggenoten lopen met Quincy weg. Hij is in de groep een rustige jongen, die goed omgaat met de andere spelers in het team.''

De veelbesproken veroordelingen zijn intern bij United FC nooit een issue geweest. ''Ook bij zijn komst niet'', vult Gentenaar aan. ''De trainers gaan daar niet over, de club beslist. Dat was niet alleen in het geval van Quincy zo, maar geldt voor alle spelers. En nee, ik heb me niet met zijn verleden bemoeid, er ook nooit naar gevraagd.''

United FC wint zonder Promes met 2-0 van Gulf United en heeft hierdoor vier punten uit de eerste zeven duels verzameld. Bij het verlaten van het stadion probeert Verweij het nog een keer bij de aanvaller, die liever zwijgt. ''Er is zóveel onzin over me geschreven dat het beter is om even niets te zeggen. Ik wacht wel af wat jij ervan maakt'', besluit Promes met een glimlach.