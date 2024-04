Verontrustende cijfers: PL-clubs betalen duizelingwekkend bedrag aan makelaars

Clubs uit de Premier League hebben het afgelopen jaar liefst 475 miljoen euro uitgegeven aan spelersmakelaars, zo maakt de Engelse voetbalbond bekend. Chelsea gaf met 87,5 miljoen euro veruit het meeste geld uit. Manchester City volgt op de tweede plek.

Uit cijfers van de Engelse voetbalbond blijkt dat de clubs uit de Premier League tussen februari 2023 en februari 2024 een duizelingwekkend bedrag van 475 euro hebben uitgegeven aan intermediairs. Binnen die periode vallen twee transferperiodes.

Chelsea was de 'Big spender' met 87,5 miljoen euro. Manchester City volgt op plek twee met ruim 70 miljoen euro. Ook Manchester United (40 miljoen) en Liverpool (36,5 miljoen) staan in de Top 10 aller tijden.

De cijfers zijn verontrustend te noemen, daar het een sterke stijging laat zich ten opzichte van een jaar eerder. Tussen 2022 en 2023 werd door de twintig clubs op het hoogste niveau in totaal 370 miljoen uitgegeven. Dat is ruim 100 miljoen euro minder.

Het nieuws komt in een tijd waarin clubs steeds meer onder de loep worden genomen vanwege buitensporige uitgaven. Deze week kreeg Everton nog twee punten in mindering vanwege het overtreden van de financiële regels.

Drie dagen later stemde de Premier League ermee in om regels in te voeren die de uitgaven aan spelergerelateerde kosten zouden beperken tot zeventig procent van de inkomsten voor clubs die actief zijn in Europa.

Een meerderheid van de clubs heeft al aangegeven de kosten van de seizoenkaarten te zullen verhogen. Fans van Chelsea stuurden daarop een boze brief naar de club, terwijl bij Manchester City een spandoek werd uitgerold waarop werd geprotesteerd.

