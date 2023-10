Vermoedelijke XI's PSV en Ajax: Maduro kiest voor basisdebutant

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 11:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:48

Voor Ajax wacht zondag opnieuw een loodzware wedstrijd, als de Amsterdammers het vanaf 14.30 in het Philips Stadion opnemen tegen PSV. In Eindhoven is men vol vertrouwen, daar de ploeg van trainer Peter Bosz nog geen punt verspeelde in de competitie en slechts drie keer gepasseerd werd. Dit zijn de vermoedelijke opstellingen.

Voor Hedwiges Maduro wordt het duel met PSV zijn laatste als interim-trainer. Komende week wordt John van 't Schip gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van Ajax tot het einde van het seizoen. Maduro ging afgelopen donderdag bij zijn vuurdoop als Ajax-trainer onderuit bij Brighton & Hove Albion (2-0).

"Voor Brighton hadden we een plan gemaakt en dat gaan we voor PSV ook doen", zei Maduro vrijdag. "Wij zullen PSV op een andere manier bespelen dan Brighton. Omdat die twee teams op hun beurt anders spelen. Belangrijk was dat we teamdiscipline hebben getoond bij Brighton en de ruimtes veel compacter waren. Toch blijft het zuur, zo’n nederlaag."

Maduro kan tegen PSV niet beschikken over Devyne Rensch. Georges Mikautadze keerde juist terug op het trainingsveld en is wel weer inzetbaar. "Borna Sosa en Carlos Forbs klaagden over kleine pijntjes. We moeten kijken hoe groot die schade is", lichtte Maduro toe.

Verwacht wordt dat de Ajax-trainer zijn elftal niet gaat wijzigen ten opzichte van de Europa League-nederlaag tegen Brighton. Dat betekent dat Diant Ramaj opnieuw het doel verdedigt. Hij krijgt de voorkeur boven Remko Pasveer. Gerónimo Rulli en Jay Gorter zijn geblesseerd. Voor Ramaj wordt het zijn basisdebuut in de Eredivisie.

PSV

Bosz, die met Ajax de Europa League-finale haalde (verlies tegen Manchester United), ziet de malaise in de hoofdstad met lede ogen aan. "Ik heb er veel fijne mensen ontmoet. Voor die mensen en alle fans is het echt verschrikkelijke wat daar nu gebeurt. Maar ik volg het op de achtergrond, want ik ben met PSV bezig."

In tegenstelling tot de uitwedstrijd tegen RC Lens (1-1) voert Bosz vermoedelijk één wijziging door in zijn elftal. Malik Tillman moet plaatsmaken voor Guus Til, zo is de verwachting. Laatstgenoemde luisterde zijn basisplaats tegen Fortuna Sittard op met een treffer. Ook tegen Almere City, Go Ahead Eagles en FC Volendam was hij trefzeker.

Cijfers

PSV versloeg Ajax in de laatste twee ontmoetingen in de competitie. Bovendien waren de Eindhovenaren onder meer te sterk in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (vorig seizoen) en de meest recente bekerfinale. De laatste keer dat PSV drie Eredivisie-duels op rij wist te winnen van Ajax was 2004-2005.

Maduro (38 jaar en 258 dagen op de wedstrijddag) wordt de jongste Ajax-trainer tijdens een

Eredivisie-duel sinds Jan Wouters in maart 1999 (38 jaar en 247 dagen). De oud-middenvelder wordt na Danny Blind de tweede Ajax-coach die het bij zijn Eredivisie-debuut opneemt tegen PSV.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Lozano.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Sutalo, Hato, Sosa; Tahirovic, Taylor, Berghuis; Forbs, Brobbey, Bergwijn.