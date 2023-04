Vermoedelijke XI’s PSV en Ajax: John Heitinga hakt belangrijke knoop door

Zaterdag, 22 april 2023 om 09:00 • Wessel Antes • Laatste update: 09:03

Zondagmiddag staat om 14.30 uur het cruciale duel tussen PSV en Ajax op het programma. Momenteel delen de Eindhovenaren en de Amsterdammers de tweede plaats met acht punten minder dan koploper Feyenoord. De confrontatie in het Philips Stadion is daardoor extra belangrijk om nog kans te maken op het spelen van Champions League voetbal. Het Algemeen Dagblad denkt te weten hoe trainers Ruud van Nistelrooij en John Heitinga aan zullen treden in Eindhoven.

Van Nistelrooij moet het zondag doen zonder verdedigers Armando Obispo en Mauro Júnior, die beiden kampen met een knieblessure. De Brabander wijzigt zijn elftal met drie namen ten opzichte van het gewonnen uitduel met FC Volendam (2-3) vorige week. Phillipp Mwene keert terug van een blessure en neemt de rechtsbackpositie over van Jordan Teze, terwijl Olivier Boscagli de voorkeur krijgt boven Jarrad Branthwaite in het centrum van de defensie.

Op het middenveld is Érick Gutiérrez maar weer eens het kind van de rekening. De Mexicaan, die regelmatig gepasseerd wordt, moet zijn plaatst tegen Ajax afstaan aan Ibrahim Sangaré. Van Nistelrooij kan niet wachten tot de wedstrijd begint, zo zei hij vrijdag tijdens de persconferentie. “Het is een schitterende wedstrijd. Heel Nederland kijkt ernaar uit. Heel Eindhoven leeft er naartoe.” In november was PSV met 1-2 te sterk voor Ajax in de Johan Cruijff Arena.

Heitinga moet het in Eindhoven doen zonder Ahmetcan Kaplan (knieblessure), Mohammed Kudus (spierblessure), Devyne Rensch (bovenbeenblessure), Kian Fitz-Jim (enkelblessure) en Edson Álvarez (schorsing). Het Algemeen Dagblad verwacht dat de Alphenaar slecht met één naam wijzigt ten opzichte van het gewonnen thuisduel met FC Emmen (3-1) vorige week. Calvin Bassey is, zoals Heitinga tijdens zijn persconferentie ook aangaf, de vervanger van de geschorste Álvarez.

Heitinga achtte het vrijdag niet nodig geheimzinnig te doen over de vervanger van zijn sleutelspeler. “Gewoon Bassey, ja. Of hij uit de gratie is? Nee, hoor. Alleen de laatste wedstrijden kozen we voor Álvarez. Die is geschorst, dan is het poppetje voor poppetje in dit geval. Calvin is gewoon een heel, heel goede verdediger”. De pas net zeventienjarige Jorrel Hato lijkt opnieuw de voorkeur te krijgen boven Youri Baas en Owen Wijndal. Laatstgenoemde lijkt inmiddels de derde linksback te zijn in Amsterdam. Tegen Emmen was Baas namelijk de vervanger van Hato, die twintig minuten voor tijd gewisseld werd. Wijndal speelde in de laatste drie wedstrijden van Ajax geen enkele minuut.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Mwene, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Sangaré, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Simons.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli; Sánchez, Timber, Bassey, Hato; Grillitsch, Klaassen, Taylor; Berghuis, Tadic, Bergwijn.