Vermoedelijke XI's AZ en PSV: Peter Bosz gunt één speler basisdebuut in Alkmaar

PSV hervat de Eredivisie zaterdag direct met een kraker tegen AZ. De Eindhovenaren proberen hun foutloze reeks een vervolg te geven in Alkmaar, waar trainer Peter Bosz geen beroep kan doen op Joey Veerman, Hirving Lozano, Sergiño Dest en Matteo Dams. Het duel begint om 18:45 uur en is te zien op ESPN 2.

Ondanks de twee weken zonder clubvoetbal wist Bosz veelvuldig het nieuws te halen door zijn veelbesproken uitlatingen over Danny Makkelie na PSV - Sparta Rotterdam (2-1). De aanklager van de KNVB zette in op een onvoorwaardelijke wedstrijd schorsing. De tuchtcommissie hield het vrijdagochtend bij een voorwaardelijke schorsing van één duel.

Bosz kan in Alkmaar geen beroep doen op Veerman. Het was al bekend dat hij er tegen AZ niet bij zou zijn, maar donderdag werd duidelijk dat zijn liesblessure erger is dan verwacht. Veerman staat minimaal nog een maand aan de kant. Hirving Lozano en Sergiño Dest zijn eveneens geblesseerd.

Noa Lang en Rick Karsdorp zijn wel weer helemaal fit, bevestigde Bosz vrijdag op de persconferentie. De kans dat Karsdorp gaat starten, is groot. Dat heeft deels te maken met de absentie van Dams, die tegen Sparta rood en een daarbij horende schorsing pakte.

Daardoor ligt het in de lijn der verwachting dat Mauro Júnior de linksbackpositie van Dams inneemt, en dat de vacature aan de rechterkant wordt ingevuld door Karsdorp. Het zou voor de Schoonhovenaar, die de voorkeur krijgt boven Richard Ledezma, zijn basisdebuut voor PSV betekenen. Ryan Flamingo en Olivier Boscagli vormen het hart van de defensie.

Op het middenveld is Ismael Saibari andermaal de aangewezen vervanger van Veerman. Jerdy Schouten is weer helemaal fit, nadat hij wegens een lichte blessure noodgedwongen verstek moest laten gaan bij het Nederlands elftal, en verschijnt aan de aftrap. Dat geldt ook voor nummer 10 Guus Til, die zich inmiddels een vaste basiskracht mag noemen.

Voorin worden er geen verrassingen verwacht. Aanvoerder Luuk de Jong is de spits, en wordt geflankeerd door Ivan Perisic (rechts) en Malik Tillman (links). Lang moet andermaal genoegen nemen met een reserverol, net als Johan Bakayoko.

AZ

AZ-trainer Maarten Martens kan weer beschikken over middenvelders Jordy Clasie en Kristijan Belic. Voor Mexx Meerdink, Lequincio Zeefuik, Wouter Goes, Lewis Schouten en Bruno Martins Indi komt het duel nog te vroeg. Of Ibrahim Sadiq fit genoeg zal zijn, is nog onzeker. De Ghanees kampt met liesklachten.

"Hij is een tijd weggeweest en net teruggekomen uit Ghana waar hij niet gespeeld heeft”, liet Martens tegenover NH Sport weten over Sadiq. “Hij heeft wat lichte klachten. Daar moeten we nog een beslissing over nemen. Het zou kunnen dat hij aan de aftrap verschijnt."

Vermoedelijke opstelling AZ: Owusu-Oduro; Maikuma, Penetra, Dekker, Møller Wolfe; Clasie, Mijnans, Koopmeiners; Lahdo, Parrott, Van Bommel.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Til, Saibari; Bakayoko, De Jong, Tillman.