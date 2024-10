Voor PSV staat zaterdag in het teken van de knop omzetten. Vier dagen na het teleurstellende 1-1 gelijkspel tegen Sporting Portugal nemen de Eindhovenaren het in eigen huis op tegen Sparta Rotterdam. Jerdy Schouten is er wegens een lichte blessure niet bij, waardoor trainer Peter Bosz moet puzzelen op het middenveld. De wedstrijd begint om 20:00 uur en is te zien op ESPN 1.

Bij de bekendmaking van de definitieve selectie van het Nederlands elftal vrijdagmiddag ontbrak plotseling de naam van Schouten. "Jerdy is niet fris en fit genoeg om te spelen tegen Sparta en heeft zich daarom afgemeld voor Oranje", werd Bosz later door het Eindhovens Dagblad geciteerd op de persconferentie.

"Het zag er donderdag nog naar uit dat hij gewoon mee kon spelen in het weekend, maar dat bleek vandaag niet haalbaar”, vertelde Bosz, die wijst naar de volle speelkalender. “Natuurlijk is de kalender vol. Dat merk je iedere dag. Je bent als trainer altijd aan het puzzelen en rekenen, maar dat is nou eenmaal zo.”

Naast Schouten zit ook Joey Veerman nog in de ziekenboeg. Laatstgenoemde ontbrak al tegen Sporting en werd toen vervangen door Ismael Saibari. De Marokkaan lijkt hoe dan ook nog te gaan starten, terwijl Guus Til op 10 start. Dan blijft er nog Schouten-vacature over. Tygo Land lijkt zijn kans te krijgen, al heeft Bosz meerdere opties.

Zo zou de oefenmeester er ook voor kunnen kiezen om Isaac Babadi op 10 te posteren, met in zijn rug Saibari en Malik Tillman. Dit lijkt echter het uitgelezen moment te zijn om de achttienjarige Land speelminuten te gunnen.

Achter dat middenveld staat het wel vast dat Walter Benítez onder de lat staat. De verdediging lijkt gevormd te worden door Mauro Júnior, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Matteo Dams. Rick Karsdorp kreeg in de slotfase tegen Sporting een knietje en is niet helemaal okselfris. Adamo Nagalo is wel fit, maar begint op de bank.

Net als voor Land geldt ook voor Noa Lang dat de thuiswedstrijd tegen Sparta, vlak voor de interlandbreak, een ideaal moment zou zijn om nog eens in de basis te starten. Dat zou ten koste gaan van Tillman. Luuk de Jong staat in de spits, Johan Bakayoko start op rechts.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Mauro Júnior, Flamingo, Boscagli, Dams; Saibari, Til, Land; Bakayoko, De Jong, Lang.