Vermoedelijke XI FC Twente: Oosting neemt beslissing over spitspositie

FC Twente staat dinsdag al voor een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Er zal met minimaal twee doelpunten verschil gewonnen moeten worden om het karwei tegen Red Bull Salzburg in de reguliere speeltijd te klaren. Met welke elf spelers gaat trainer Joseph Oosting de strijd aan? Het duel begint om 19:00 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Ondanks de 2-1 nederlaag in Oostenrijk vorige week heerst er optimisme in Enschede. Een dubbelslag van Maurits Kjaergaard leek Salzburg een 2-0 overwinning op te leveren, maar vlak voor tijd schoot Michel Vlap een vrije trap onberispelijk binnen. Met een achterstand van slechts één doelpunt en de steun van een volle Grolsch Veste in het vooruitzicht, is alles nog mogelijk voor Twente.

Twente tankte afgelopen weekend nog wat extra vertrouwen door zijn Eredivisie-opener tegen NEC met 1-2 te winnen. Een schadevrije middag was het echter niet, daar Youri Regeer al na iets meer dan een half uur spelen geblesseerd naar de kant moest. “De kans is groot dat Youri Regeer er niet bij is. Hij is binnengebleven en heeft aangepast getraind”, deelde Oosting mee op de persconferentie.

Champions League Qualification FC Twente TWE 2024-08-13T17:00:00.000Z 19:00 Salzburg SAL

Met het recente vertrek van Alfons Sampsted naar Birmingham City heeft Twente geen enkele pure rechtsback beschikbaar tegen Salzburg. De linksbenige Anass Salah-Eddine, die Regeer tegen NEC verving, zal ook tegen Salzburg de rechtsback van dienst zijn.

Lars Unnerstall, volgens Oosting de beste doelman van de Eredivisie, staat onder de lat. Het hart van de verdediging wordt gevormd door Alec Van Hoorenbeeck en Mees Hilgers. Salah-Eddine begint als rechtsback, waardoor er op linksback een plekje vrijkomt voor Bas Kuipers. Laatstgenoemde kwam in het heenduel niet van de bank af.

Op het middenveld staat het zo goed als vast dat Mathias Kjølø en Carel Eiting het blok vormen. Grote vraag is de nummer 10-positie: houdt Oosting vast aan Sem Steijn, of wordt Vlap beloond voor zijn heldenrol vorige week? <i>Voetbalzone</i> verwacht dat Steijn de voorkeur krijgt, mede vanwege zijn bewezen productiviteit vorig seizoen.

Daan Rots lijkt zeker van zijn plek als rechtsbuiten, terwijl Sayfallah Ltaief een uitstekende indruk maakte tegen NEC en op links de voorkeur lijkt te krijgen boven Mitchell van Bergen. Dan nog de vraag wie de voorkeur krijgt in de spits: Ricky van Wolfswinkel of Sam Lammers? <i>Voetbalzone</i> verwacht Lammers aan de aftrap.

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall; Salah-Eddine, Hilgers, Van Hoorenbeeck, Kuipers; Kjølø, Steijn, Eiting; Rots, Lammers, Ltaief.