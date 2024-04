Vermoedelijke XI Ajax: Van 't Schip hint op 4-3-3, rentree Henderson nabij

Om nog een enigszins serieuze kans op plek vier te kunnen maken, moet Ajax woensdagavond zien af te rekenen met Excelsior. De kans is groot dat de Amsterdammers terugkeren naar het 4-3-3-systeem. Trainer John van 't Schip verklaarde te willen voortborduren op de traditionele Ajax-formatie, nadat een achterstand tegen FC Twente in dat systeem werd omgebogen in een 2-1 zege. Daarnaast lijkt het erop dat Jordan Henderson terugkeert in de wedstrijdselectie. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 21:00 uur en is te zien op ESPN 1.

Ajax startte de afgelopen periode steevast met drie centrale verdedigers en twee wingbacks. De terugkeer naar 4-3-3 kost Anton Gaaei vermoedelijk zijn basisplaats. De Deen heeft zich herpakt na een mindere periode, maar op de rechtsbackpositie lijkt Devyne Rensch de voorkeur te genieten. Centraal achterin ziet het ernaar uit dat Josip Sutalo en Ahmetcan Kaplan gaan starten, waardoor Jorrel Hato naar de linksbackpositie schuift. Het alternatief is dat Borna Sosa op links aan de aftrap verschijnt. In dat geval blijft Hato in het centrum staan en is Josip Sutalo bankzitter.

Op het middenveld maakt Henderson mogelijk zijn eerste minuten sinds 17 maart. De Engelsman liep toen, tegen Sparta Rotterdam (2-2), een blessure op en kwam sindsdien niet meer in actie. "Spelers met kleine klachten en jongens die geblesseerd waren hebben weer kunnen aansluiten, dus dat is positief", blikte Van 't Schip vooruit. "Vanochtend (dinsdagochtend, red.) heeft Jordan Henderson de hele training meegedaan. Het was zijn eerste met de groep. We moeten nog wel kijken of hij tegen Excelsior kan spelen."

Henderson is nog een vraagteken en kan een basisplaats vergeten. In de laatste wedstrijd van Ajax, thuis tegen FC Twente (2-1), verschenen Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic centraal op het middenveld en dat lijkt ook tegen Excelsior te gebeuren. Kenneth Taylor kwam de laatste tijd vooral als linkervleugelverdediger in actie, maar lijkt tegen Excelsior op 10 te starten. Dat komt mede door de afwezigheid van Kristian Hlynsson, die in de warming-up tegen FC Twente uitviel. "Hij is nog wel een paar weken zoet met die blessure". aldus Van 't Schip.

Net als Henderson was ook Steven Berghuis de laatste tijd niet van de partij. De rechtsbuiten annex aanvallende middenvelder kampte met meerdere blessures en kwam daarom op 22 februari voor het laatst in actie. Een rentree van de technicus is echter aanstaande. "Steven Berghuis heeft ook een klein gedeelte meegetraind, maar die zal er woensdag nog niet bij zijn. Dit is in ieder geval een stap in de goede richting voor hem", vertelde Van 't Schip.

Voorin vinden er geen wijzigingen plaats. Mika Godts kwam tegen FC Twente in de basiself na het uitvallen van Hlynsson en de Belg is haast zeker van een basisplaats bij afwezigheid van zijn IJslandse concurrent. Aan de linkerflank is aanvoerder Steven Bergwijn zeker van zijn plek. In de spits moet de eveneens onbetwiste Brian Brobbey voor de treffers zien te zorgen.

Excelsior

Aan de kant van Excelsior moet trainer Marinus Dijkhuizen het stellen zonder de geblesseerde Couhaib Driouech en de geschorste Troy Parrott. Laatstgenoemde pakte na het thuisduel met FC Volendam (4-0) rood en moet de krachtmeting in Amsterdam daardoor missen. Serano Seymor en ex-Ajacied Kik Pierie en zijn evenmin fit genoeg om mee te doen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato; Tahirovic, Taylor, Van den Boomen; Godts, Brobbey, Bergwijn.

Vermoedelijke opstelling Excelsior: Van Gassel; Benita, Horemans, El Yaakoubi, Zagré; Goudmijn, Duijvestijn, Baas; Sanches Fernandes, Omorowa, Lamprou.

