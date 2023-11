Vermoedelijke XI Ajax: kiest Van 't Schip voor onervaren drietal?

Donderdag, 9 november 2023 om 07:36 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:08

Ajax wacht donderdagavond een zware test tegen Brighton & Hove Albion. De Amsterdammers staan momenteel laatste in Groep B, maar kunnen met een zege op the Seagulls goede zaken doen. Dat moet trainer John van 't Schip zien te bewerkstelligen zonder de geblesseerde Branco van den Boomen. Het Algemeen Dagblad verwacht dat Silvano Vos hem vervangt.

De grote vraag is hoe Ajax donderdag in de eigen Johan Cruijff ArenA voor de dag gaat komen. Interim-trainer Hedwiges Maduro koos er tijdens de eerste confrontatie met Brighton voor om de bus te parkeren, iets dat vele clubs in de Premier League ook tegen de ploeg van De Zerbi doen.

Van de laatste acht gespeelde gespeelde duels wist Brighton alleen de confrontatie met Ajax te winnen. Clubs als Everton en Fulham pakten meest recent nog een punt door een defensieve tactiek te hanteren.

Ajax gaat het woensdag echter anders aanpakken. “Er moet meer durf in als je een goed resultaat wil halen”, zei Van ‘t Schip tijdens de voorbereiden persconferentie. “Als wij zelf brutaal en vast aan de bal zijn, kan Brighton minder aan het eigen spel toekomen en gevaarlijk zijn. Dan worden ze juist kwetsbaarder. Hopelijk lopen zij dan achter ons aan in plaats van andersom.”

Geen Van den Boomen

Van ‘t Schip kan tegen Brighton niet beschikken over Van den Boomen, die in de gewonnen Eredivisie-duels met FC Volendam (2-0) en sc Heerenveen (4-1) een meer dan prima indruk maakte. Het AD verwacht dat Silvano Vos zijn vervanger zal zijn. Ondanks zijn geringe Europese ervaring geen onlogische keuze, aangezien concurrent Benjamin Tahirovic te weinig vooruit durft te denken in balbezit.

Op de linksbackpositie lijkt daarnaast de jonge Ar'Jany Martha de voorkeur te krijgen boven Borna Sosa, terwijl de negentienjarige Kristian Hlynsson geldt als een van de lichtpuntjes aan Amsterdamse zijde. De IJslander werd woensdag beloond voor zijn prestaties en definitief overgeheveld naar het eerste elftal.

Van ‘t Schip is ervan overtuigd dat zijn ploeg donderdag een goed resultaat kan boeken tegen Brighton. “Het wordt interessant om te zien wat die twee competitiezeges doen met het zelfvertrouwen”, aldus de trainer van Ajax.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Sutalo, Hato, Martha; Vos, Taylor, Hlynsson; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.