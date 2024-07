Vermoedelijke opstellingen Nederland - Turkije: Koeman voert één wijziging door

Het Nederlands elftal staat zaterdag voor een van de grootste wedstrijden uit zijn recente geschiedenis. Voor de kwartfinale tegen Turkije lijkt bondscoach Ronald Koeman één wijziging door te voeren met het inbrengen van Donyell Malen voor Steven Bergwijn. De Ajacied is bovendien niet geheel fit. Het duel in Berlijn begint om 21:00 uur en is te zien op NPO 1.

Bart Verbruggen staat onder de lat bij Oranje. De goalie van Brighton & Hove Albion hield in de achtste finale tegen Roemenië (3-0) voor de tweede keer dit EK zijn doel schoon. Achterin lijkt er evenmin iets te veranderen. Denzel Dumfries vormt de verdediging met Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Nathan Aké.

Ook het middenveld stond uitstekend tegen Roemenië, waardoor er naar alle waarschijnlijkheid niets veranderd gaat worden aan die linie, bestaande uit Jerdy Schouten, Xavi Simons en Tijjani Reijnders. Joey Veerman lijkt zodoende andermaal genoegen te moeten nemen met een reserverol.

Voorin lijkt Koeman wel een wijziging door te voeren. Hoewel Bergwijn een verdienstelijke wedstrijd speelde tegen de Roemenen, wist Malen in zijn invalbeurt zijn stempel te drukken met twee treffers. Het ligt dan ook voor de hand dat de aanvaller van Borussia Dortmund start, net als Memphis Depay en de absolute uitblinker in de vorige wedstrijd: Cody Gakpo.

"We hebben meerdere mogelijkheden, dat is prettig voor mij", beantwoordde Koeman een vraag over de rechtsbuitenpositie. "Een wedstrijd kan ook vragen om iets anders. Dat zal je morgen zien." Koeman wilde niet bevestigen dat de opstelling zaterdag anders wordt en hield de kaarten tegen zijn borst. Even later verklapte Koeman dat Bergwijn bovendien niet geheel fit is.

"Bergwijn is nog een slag om de arm. Dat zullen we morgenvroeg bij onze activatietraining definitief beslissen. Hij heeft getraind vandaag (vrijdag, red.). We wachten de reactie af hoe hij ervoor staat morgenvroeg, of hij wel of niet kan starten. Hij heeft last van zijn kniepees."

Koeman houdt rekening met een hectische wedstrijd tegen Turkije, maar vertrouwt vooral op de kracht van zijn eigen ploeg. "Het belangrijkste is dat we onszelf zijn morgen (zaterdag, red.). We moeten laten zien dat we niet een nederlaag nodig hebben om er te staan. Het gaat een moeilijke wedstrijd worden, waar we ons goed op hebben voorbereid."

Turkije

Aan de kant van Turkije kan bondscoach Vincenzo Montella niet beschikken over de geschorsten Orkun Kökçü en Ismail Yüksek, die tegen Oostenrijk (2-1) beiden tegen hun tweede gele kaart van het toernooi aanliepen. Daarnaast is Merih Demiral, die beide treffers tegen Oostenrijk voor zijn rekening nam, voor twee duels geschorst na diens 'wolvengroet' na een van zijn treffers.

De plek van Demiral lijkt ingenomen te worden door Samet Akaydin, die voor zijn schorsing in iedere groepswedstrijd in de basis stond. Spelbepaler Hakan Çalhanoglu, die eveneens geschorst was tegen Oostenrijk, zal zeker spelen. Ook Salih Özcan lijkt zich op te mogen maken voor een basisplaats.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Memphis, Gakpo.

Vermoedelijke opstelling Turkije: Günok; Müldür, Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Ayhan, Çalhanoglu, Özcan; Yilmaz, Güler, Yildiz.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties