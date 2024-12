Vermoedelijke opstellingen AZ - Ajax: Berghuis en Godts beginnen op de bank

Ajax wacht zondagmiddag de op papier zeer lastige uitwedstrijd tegen AZ. Bij de Amsterdammers keert Mika Godts naar alle waarschijnlijk terug in de wedstrijdselectie. Achter de naam van Devyne Rensch staat een vraagteken, maar voor beide spelers ligt een basisplaats niet voor de hand. Het duel in het AFAS Stadion begint om 14.30 uur en is live te zien op ESPN 2.

"Het herstel van Godts gaat goed en ik ben positief richting zondag", deelde trainer Francesco Farioli eerder deze week over zijn buitenspeler. "Bij Devyne Rensch is het iets gecompliceerder. Als hij kan deelnemen aan de laatste training, is hij zondag beschikbaar. Anders kijken we naar de volgende wedstrijd." Sivert Mannsverk is er zeker nog niet bij.

Rensch was aanwezig op de afsluitende training, maar toch lijkt het er niet op dat de rechtsback zal starten. Anton Gaaei is momenteel fitter dan Rensch en maakte in de midweekse topper tegen FC Utrecht nog een prachtig doelpunt.

Remko Pasveer verdedigt al vrijwel het hele seizoen het doel van Ajax en daar zal in Alkmaar geen verandering in komen. Gaaei vormt de verdediging met Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato.

Davy Klaassen moest het tegen Utrecht vrij verrassend doen met een reserverol, maar de ervaren middenvelder is klaar voor zijn basisrentree. Dat zou ten koste gaat van Kian Fitz-Jim. Jordan Henderson en Kenneth Taylor zijn in principe zekerheidjes op het middenveld. Steven Berghuis begint net als tegen Utrecht op de bank.

Brian Brobbey moest de afgelopen wedstrijden (deels) missen wegens een hersenschudding, maar is weer helemaal fit en krijgt vermoedelijk zijn kans. Wout Weghorst verhuist na twee basisplaatsen op rij naar de bank. Brobbey wordt geflankeerd door Bertrand Traoré (rechts) en Chuba Akpom (links). Voor de pas weer van een hamstringblessure herstelde Godts is een invalbeurt in dat geval het hoogst haalbare.

AZ

Bij AZ rekent trainer Maarten Martens nog niet op Rome-Jayden Owusu-Oduro, waardoor Jeroen Zoet onder de lat zal staan. Ibrahim Sadiq heeft de training weer hervat en de verwachting is dat de Ghanees in de komende weken zijn rentree maakt voor de Alkmaarders.

Vermoedelijke opstelling AZ: Zoet; Maikuma, Goes, Penetra, Møller Wolfe; Clasie, Mijnans, Koopmeiners; Smit, Meerdink, Van Bommel.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Akpom.