Ajax wacht zondagmiddag een speciaal jubileumduel in de eigen Johan Cruijff ArenA tegen AZ. Van een feestelijke 125-jarige verjaardag zal echter geen sprake zijn als de Amsterdammers niet winnen van AZ. Trainer Francesco Farioli lijkt zijn elftal bijna helemaal op de schop te gooien ten opzichte van de kansloze 4-1 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt. De wedstrijd begint om 16.45 uur en is live te zien op ESPN 2.

Farioli besloot afgelopen donderdag een B-team het veld in te sturen in Frankfurt, al wilde de oefenmeester niets weten van 'B-keus'. Feit is dat Farioli, zeker in 2025, grotendeels vasthoudt aan hetzelfde team, dat in Frankfurt totaal onherkenbaar was.

Ajax moet het tegen AZ stellen zonder Remko Pasveer, die waarschijnlijk nog wel een paar weken zoet is met zijn liesblessure. Verder ontbreken ook de al langer geblesseerden Wout Weghorst, Owen Wijndal, Amourricho van Axel Dongen, Youri Regeer en Christian Rasmussen. Aanvoerder Jordan Henderson keert terug van een schorsing.

Farioli lijkt zijn elftal ten opzichte van afgelopen donderdag bijna compleet op de schop te gooien. Voetbalzone voorspelt dat alleen Matheus en Davy Klaassen ten opzichte van Frankfurt-uit blijven staan. Matheus ziet een viermansdefensie voor zich staan, bestaande uit Anton Gaaei, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato.

Op het middenveld lijkt Klaassen met zijn ervaring te blijven staan. Aanvoerder Henderson, die zich weer mag melden bij de Engelse nationale ploeg, is de controleur op het middenveld. Kenneth Taylor is op linkshalf zeker van zijn plek.

Brian Brobbey liep afgelopen week een lichte blessure op. De aanvalsleider had desondanks kunnen spelen tegen Frankfurt, maar mede door de kansloze tussenstand achtte Farioli dat niet nodig. Brobbey heeft zijn rust kunnen pakken en start tegen AZ, net als vleugelspelers Bertrand Traoré (rechts) en Mika Godts (links).

AZ

AZ-aanvaller Ibrahim Sadiq bleef midweeks tegen Tottenham Hotspur in de rust achter in de kleedkamer, al gaf trainer Maarten Martens aan dat dit een bewuste keuze was. De Ghanees keerde onlangs terug van een zware blessure. Mexx Meerdink is na zijn invalbeurt in Londen ook weer helemaal terug, al begint hij naar alle waarschijnlijkheid op de bank.

Sterkhouders Sven Mijnans en Ruben van Bommel zijn nog te geblesseerd om hun club van dienst te zijn in de Johan Cruijff ArenA. Middenvelder Kees Smit ontbreekt daarnaast wegens een schorsing.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Matheus; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.

Vermoedelijke opstelling AZ: Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Møller Wolfe; Clasie, Buurmeester, Koopmeiners; Sadiq, Parrott, Poku.