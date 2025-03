Thomas Tuchel verrast direct bij Engeland en haalt Jordan Henderson terug bij de selectie

Thomas Tuchel heeft vrijdagochtend zijn eerste selectie bekendgemaakt als bondscoach van Engeland. De Duitser zorgt meteen voor een verrassing door Marcus Rashford en Jordan Henderson terug te halen bij de selectie voor het eerst sinds maart 2024. Voor de rest zijn Myles Lewis-Skelly en Dan Burn voor het eerst opgeroepen.

Op het afgelopen EK in Duitsland behaalde Engeland uiteindelijk de finale, maar verloor het hierin van Spanje met 2-1. Rashford werd door toenmalig bondscoach Gareth Southgate al buiten de selectie gelaten. Zijn laatste interland bij de selectie van the Three Lions dateert dan ook alweer van 23 maart 2024, bij een 0-1 verliespartij tegen Brazilië.

Naast Rashford zijn er ook twee debutanten opgenomen in de selectie. Lewis-Skelly van Arsenal en Burn van Newcastle United zitten allebei voor het eerst bij Engeland. Laatstgenoemde kan dus op 32-jarige leeftijd zijn debuut maken, terwijl Lewis-Skelly pas 18 jaar is.

Ook het oproepen van Henderson is een grote verrassing te noemen. De aanvoerder van Ajax speelde zijn laatste interland in november 2023, maar mag zich nu weer gaan melden bij de nationale ploeg. Tuchel staat erom bekend graag vast te houden aan ervaren krachten in het elftal.

Henderson raakte sinds zijn vertrek naar Saudi-Arabië uit beeld bij de nationale ploeg, waarna hij in de januari 2024 naar Ajax kwam, in de hoop zich weer in de kijker te spelen voor het EK van vorige zomer. Dat lukte niet.

Voor Engeland zal in maart de WK-kwalificatie starten voor 2026. Tuchel zit in een groep met Servië, Albanië, Letland en Andorra. De nummer één van de groep plaatst zich direct voor het WK, terwijl de nummer twee play-offs gaat spelen.

Engeland speelt vrijdag 21 maart de eerste interland onder Tuchel. Hier is Albanië de eerste tegenstander op Wembley. De maandag daarna is Letland de tegenstander in hetzelfde stadion.