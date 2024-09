Vermoedelijke opstelling PSV: Saibari en Lang hopen op basisrentree

PSV gaat zaterdagmiddag op bezoek bij Willem II, waar het zijn foutloze Eredivisie-reeks hoopt te vervolgen. Welke elf spelers stuurt trainer Peter Bosz het veld op? Het duel in Tilburg begint om 16:30 uur en is te zien op ESPN 2.

Bosz kan in Tilburg niet beschikken over Sergiño Dest, Hirving Lozano en Fredrik Oppegård. Richard Ledezma en Adamo Nagalo zijn wél van de partij. “Richy gaat vandaag (vrijdag, red.) weer volledig meetrainen. Adamo heeft vorige week niet meegetraind maar is ook weer volledig inzetbaar, dus het gaat de goede kant op”, liet de oefenmeester weten op de afsluitende persconferentie.

Bosz erkende dat het soms lastig kiezen is, nu er steeds meer spelers fit raken. “Er zijn altijd redenen om voor iemand anders te kiezen. Dat probeer ik hen dan zo goed mogelijk uit te leggen. Dat betekent niet dat ze het altijd met mij over eens te hoeven zijn. Het wordt inderdaad wel lastiger om die beslissingen te maken, want ik heb weer meer spelers waar ik over kan beschikken.”

Achterin zal er vermoedelijk niets veranderen ten opzichte van de 1-3 zege op Fortuna Sittard. Walter Benítez verdedigt het doel en ziet de verdediging voor zich gevormd worden door Mauro Júnior, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Matteo Dams.

Rick Karsdorp en Ivan Perisic lijken nog niet klaar voor een basisplaats, Nagalo is dat wel. Toch ligt het niet voor de hand dat de mandekker, die twee korte invalbeurten achter zijn naam heeft staan voor PSV, vlak voor de Champions League-ontmoeting met Sporting Portugal zijn basisdebuut maakt. Een invalbeurt met meer speelminuten is waarschijnlijker.

Op het middenveld zou het goed kunnen dat Ismael Saibari zijn kans krijgt. De Marokkaan toonde zijn creativiteit in de verder tegenvallende wedstrijd tegen Juventus (3-1) en precies dat zou tegen Sporting, dat nog foutloos is in de competitie, doorslaggevend kunnen zijn. Jerdy Schouten en Joey Veerman zijn in principe zekerheidjes.

Wat voor Saibari geldt, geldt ook voor Noa Lang. De vleugelaanvaller wacht al een tijdje op zijn basisrentree en met Sporting in het achterhoofd lijkt zaterdag het uitgelezen moment te zijn om dat, ten koste van Malik Tillman, te laten gebeuren. Luuk de Jong en Johan Bakayoko completeren de voorhoede van de landskampioen.

Tillman zou ook terug kunnen schuiven naar het middenveld, waar hij dan de voorkeur krijgt boven Saibari of heel misschien Veerman. Tillman vertolkte vorige week nog een hoofdrol tegen Fortuna, door twee treffers te maken.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Mauro Júnior, Flamingo, Boscagli, Dams; Schouten, Saibari, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang.