Vermoedelijke opstelling PSV: Peter Bosz voert meerdere wijzigingen door tegen PEC Zwolle

Na het knappe 1-1 gelijkspel in de Champions League tegen Paris Saint-Germain gaat PSV verder met zijn vooralsnog foutloze Eredivisie-seizoen. De Eindhovenaren nemen het zaterdagavond in eigen huis op tegen PEC Zwolle, en trainer Peter Bosz lijkt hier en daar wat te gaan wijzigen. Het duel in het Philips Stadion begint om 18:45 uur en is te zien op ESPN 1.

Walter Benítez zal onder de lat staan bij PSV. In de verdediging heeft Bosz er wat opties bijgekregen. Zo keert Matteo Dams terug van een schorsing na zijn rode kaart tegen Sparta Rotterdam en is Rick Karsdorp weer helemaal fit, nadat hij PSG-uit moest missen wegens lichte klachten.

Die klachten zijn inmiddels volledig verholpen, verzekerde Bosz op de afsluitende persconferentie, en dus wordt de Schoonhovenaar aan de aftrap verwacht tegen PEC. Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Dams vormen de rest van de defensie; Mauro Júnior begint op de bank.

Op het middenveld ziet het ernaar uit dat Malik Tillman, bij afwezigheid van de geblesseerden Jerdy Schouten en Joey Veerman, voorlopig de 6 van PSV is. De Amerikaan, die het middenveld vermoedelijk vormt met Ismael Saibari en Guus Til, stond dinsdag tegen PSG ook al op die plek en hield zich prima staande.

Bosz bestempelde de prestatie van de Amerikaan als ‘buitengewoon goed’. “Ik vond dat hij het erg goed deed. Ik heb de wedstrijd helemaal nagekeken. Dan let je op een heleboel kleine details. Als je ziet hoe hij zich verplaatst voor de verdediging, op het juiste moment, passlijnen eruit haalt, dan is het alsof hij daar al jaren gespeeld heeft. Een alleskunner."

Voorin heeft Noa Lang baat bij de nieuwe positie van Tillman. Laatstgenoemde kreeg de laatste weken op linksbuiten steevast de voorkeur boven Lang, maar gezien de positieverandering van Tillman en Langs prima wedstrijd tegen PSG, waartegen hij scoorde, is hij de aangewezen linkeraanvaller.

Aanvoerder Luuk de Jong lijkt gewoon te starten, al zou het ook kunnen dat de frisse Ricardo Pepi zijn kans krijgt. Rechts voorin keert de in Europa niet speelgerechtigde Ivan Perisic vermoedelijk terug in het elftal. Dat zou ten koste gaan van Johan Bakayoko.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams; Tillman, Til, Saibari; Perisic, De Jong, Lang.