Vermoedelijke opstelling PSV: Peter Bosz voert één wijziging door tegen Girona

PSV wacht dinsdagavond een cruciaal Champions League-duel. Thuis tegen Girona gaan de Eindhovenaren op jacht naar hun eerste Europese zege van het seizoen. Trainer Peter Bosz voert vermoedelijk één wissel door ten opzichte van de verloren topper tegen Ajax (3-2). Er wordt om 18.45 uur afgetrapt in het Philips Stadion. Het duel is live te zien op Ziggo Sport.

Na de vrij kansloze openingswedstrijd tegen Juventus (3-1) heeft PSV laten zien wel degelijk een rol van betekenis te kunnen spelen in Europa. Wel wacht de ploeg van Bosz nog op zijn eerste zege, daar een gelijkspel het hoogst haalbare bleek tegen zowel Sporting Portugal (1-1) als Paris Saint-Germain (1-1).

Girona-thuis lijkt de ideale mogelijkheid om een eerste driepunter bij te schrijven. De Catalanen, die begin oktober verloren van Feyenoord (2-3), presteren met een twaalfde plaats in La Liga ondermaats. Daarnaast heeft trainer Míchel liefst twaalf blessuregevallen in zijn selectie, waaronder Arnaut Danjuma.

Bij PSV zal men vasthouden aan het goede spel tegen Sporting en PSG, al zal het beter moeten dan tegen Ajax. Op de afsluitende persconferentie erkende Bosz dat hij en PSV een ‘rotgevoel’ hebben overgehouden aan Ajax-uit, maar stelde dat er ook niet al te zwaar aan getild moet worden. “Daarna weet je ook dat de volgende wedstrijd eraan komt."

Bosz had weinig nieuws over de fitheid van zijn selectie. Joey Veerman, Jerdy Schouten, Sergiño Dest, Hirving Lozano en Adamo Nagalo zijn er nog altijd niet bij en na Ajax-uit zijn er geen nieuwe blessuregevallen bij gekomen. Ivan Perisic doet uiteraard niet mee, omdat hij niet is ingeschreven voor de Champions League.

Walter Benítez staat onder de lat bij PSV. Met Rick Karsdorp, Ryan Flamingo en Olivier Boscagli lijken drie van de vier verdedigers wel vast te staan. Vraag is of Bosz op de linksbackpositie andermaal kiest voor Matteo Dams, of dat de meer ervaren Mauro Júnior zijn kans krijgt. Voetbalzone verwacht dat de trainer vasthoudt aan Dams.

Op het middenveld vinden er naar alle waarschijnlijkheid geen wijzigingen plaats, ondanks dat die linie onderpresteerde tegen Ajax. Malik Tillman en Ismael Saibari staan achter nummer 10 Guus Til. Luuk de Jong wordt voorin geflankeerd door Noa Lang (links) en Perisic’ vervanger Johan Bakayoko (rechts).

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams; Tillman, Til, Saibari; Bakayoko, De Jong, Lang.