Vermoedelijke opstelling PSV: Peter Bosz staat voor zeer lastige keuzes in Zwolle

Na een matige week met een gelijkspel tegen AZ en een miraculeuze ontsnapping in het bekertoernooi tegen Excelsior hoopt PSV zaterdag wat meer te overtuigen en bovenal de drie punten te pakken tegen PEC Zwolle. Trainer Peter Bosz kan geen beroep doen op vier spelers, en staat verder voor een aantal lastige keuzes. Het treffen in Zwolle begint om 16.30 uur en is live te zien op ESPN 2.

Net als in de voorbije weken of maanden zijn Isaac Babadi, Sergiño Dest, Adamo Nagalo en Couhaib Driouech niet inzetbaar voor PSV. Van dat viertal is Babadi het dichtst bij een rentree. “Babadi beweegt weer helemaal vrij”, werd Bosz op de persconferentie geciteerd door het Eindhovens Dagblad.

“Dest en Nagalo zijn er natuurlijk lang uit geweest en dan duurt het een periode voor je weer in wedstrijden actief kunt zijn. Bij hen moet je nog wel in weken denken.” Naast Babadi, die deze maand verhuurd lijkt te worden, heeft ook Driouech de groepstraining weer hervat.

Walter Benítez zal onder de lat staan bij PSV. In de verdediging is het de vraag of Bosz op rechtsback de voorkeur geeft aan Rick Karsdorp of Richard Ledezma. De wedstrijd in Zwolle lijkt een goed moment om te zien hoe het staat met de fitheid van Karsdorp, met het oog op de cruciale Champions League-wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado volgende week dinsdag.

Het centrale verdedigingsduo Ryan Flamingo - Olivier Boscagli staat vast. Mauro Júnior is de topfavoriet om aan de linkerkant van de defensie te starten. Joey Veerman speelde midweeks 120 minuten mee tegen Excelsior (5-4 n.v.). De controleur lijkt met name door zijn overtuigende invalbeurt tegen AZ (2-2) een zekerheidje tegen Rode Ster.

Mede dankzij de luxeproblemen die Bosz heeft lijkt hij de pas geleden herstelde Veerman te sparen. Ismael Saibari vormt derhalve het blok met Jerdy Schouten. Malik Tillman is de aangewezen persoon om op 10 te starten.

Rechts voorin moet Bosz kiezen tussen Johan Bakayoko en Ivan Perisic. Omdat de Kroaat niet inzetbaar is in Europees verband, lijkt hij wél te starten tegen PEC. Noa Lang start op de linkerflank, terwijl Luuk de Jong waarschijnlijk gespaard wordt voor de cruciale Champions League-ontmoeting in Servië. Ricardo Pepi is in dat geval zijn vervanger.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Tillman, Saibari; Perisic, Pepi, Lang.