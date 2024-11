Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz voert één wijziging door voor kraker tegen FC Utrecht

Na de spectaculaire midweekse 3-2 zege op Shakhtar Donetsk wacht PSV zondagmiddag de Eredivisie-topper tegen FC Utrecht. Trainer Peter Bosz kan in de Domstad mogelijk weer een beroep doen op Joey Veerman en kan beschikken over de spelers die midweeks in de basis stonden tegen Shakhtar. Het duel in Stadion Galgenwaard begint om 12.15 uur en is live te zien op ESPN 2.

Veerman en Joey Schouten liggen al een tijdje uit de roulatie, maar naderen nu eindelijk hun rentree. Een plek in de wedstrijdselectie komt nog te vroeg voor Schouten, maar Veerman is mogelijk klaar voor zijn eerste speelminuten sinds 28 september, toen hij geblesseerd raakte tegen Sparta Rotterdam.

Veerman en Schouten trainen al enkele dagen mee met de selectie, maar voor laatstgenoemde komt een plek in de selectie tegen Utrecht sowieso nog te vroeg. Hun (naderende) rentree is een fijne meevaller voor Bosz, die deze week te horen kreeg dat Couhaib Driouech enkele maanden zoet is met een enkelkwetsuur.

Aan de achterhoede zal vermoedelijk niets veranderen. Doelman Walter Benítez ziet de viermansdefensie voor zich gevormd worden door Rick Karsdorp, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Matteo Dams. Laatstgenoemde stond met een fout aan de basis van de 0-2 van Shakhtar, maar behoudt het vertrouwen van Bosz.

Als Veerman op tijd wordt klaargestoomd voor een plek in de wedstrijdselectie, lijkt een invalbeurt het hoogst haalbare voor de middenvelder. Mauro Júnior, die in de ogen van Bosz de beste PSV’er was tegen Shakhtar, is de controleur. Malik Tillman en Ismael Saibari completeren deze linie.

Johan Bakayoko is ondanks de harde tackle die hij te verduren kreeg tegen Shakhtar, dat daardoor met tien man kwam te staan, fit genoeg om te spelen. De Belg staat in de aanval met Luuk de Jong en Ivan Perisic, die vorige week een uitstekende pot speelde tegen FC Groningen en de voorkeur krijgt boven Noa Lang.

Aan de kant van FC Utrecht kan trainer Ron Jans geen beroep doen op de geblesseerden Alonzo Engwanda en Can Bozdogan. Daarnaast staat er een vraagteken achter de naam van Mike van der Hoorn. Als Utrecht wint, komt het, met een wedstrijd minder gespeeld, op twee punten van koploper PSV terecht.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams; Mauro Júnior, Tillman, Saibari; Bakayoko, De Jong, Perisic.