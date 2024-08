Vermoedelijke opstelling Feyenoord: twee extra spelers beschikbaar voor Priske

Feyenoord hoopt het goede gevoel van het veroveren van de Johan Cruijff Schaal mee te nemen naar zijn eerste Eredivisie-wedstrijd van het seizoen. De Rotterdammers nemen het zaterdagmiddag in de eigen Kuip vanaf 16:30 uur op tegen promovendus Willem II. Hoe gaat de opstelling van Feyenoord eruitziet? Voetbalzone doet een voorspelling. De wedstrijd is te zien op ESPN.

Duidelijk is dat Timon Wellenreuther op doel zal staan. De Duitser heeft het vertrouwen gekregen van nieuwbakken trainer Brian Priske en zal zaterdag zijn verdediging aansturen. Die defensie telt drie centrale verdedigers: Lutsharel Geertruida, Thomas Beelen en Dávid Hancko.

Priske veranderde het 4-3-3-systeem van diens voorganger Arne Slot naar 3-4-3 en ondanks dat de Rotterdammers in de voorbereiding en in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (4-4, 4-5 na strafschoppen) bij vlagen kwetsbaar oogden, is de eerste prijs van het seizoen al binnen voor Feyenoord.

Priske zal ook tegen Willem II met een viermansmiddenveld aantreden. Bart Nieuwkoop (rechts) en Marcos López (links) bestrijken de zijkanten, terwijl Gjivai Zechiël en Ramiz Zerrouki in het centrum staan. Quinten Timber is waarschijnlijk niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen

Voorin houdt Priske vast aan zijn vertrouwde aanval. Santiago Gimenez is de spits van dienst, naast hem moeten Calvin Stengs (rechts) en Igor Paixão (links) voor het gevaar vanaf de zijkanten zorgen. Priske heeft daarnaast de beschikking over Julián Carranza. Ook Gijs Smal zit bij de selectie.

“De selectie ziet er goed uit”, zo blikte Priske vrijdag vooruit. “Deze week heeft Smal volledig meegetraind en hij zit zaterdag bij de wedstrijdselectie. Hetzelfde geldt voor Carranza, die de hele week goed heeft getraind en erg scherp oogt.”

“Gernot Trauner is nog aan het herstellen van zijn blessure, maar de ontwikkelingen zijn positief. Ook Quilindschy Hartman werkt nog aan zijn herstel, dat in zijn geval nog wel even gaat duren. Hij is in goede handen en soms laat hij zich al zien op het veld.”

Gimenez was een van de Feyenoorders die tegen PSV bijzonder scherp oogde. De Mexicaan schoot twee strafschoppen feilloos binnen en leverde daarnaast een assist af. De aanvalsleider hoopt op een soortgelijk scenario tegen Willem II, dat in de voorbereiding drie van zijn zeven duels wist te winnen.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko; Nieuwkoop, Zerrouki, Zechiël, López; Stengs, Gimenez, Paixão.