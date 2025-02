Na de nederlaag tegen Ajax lijkt de derde plaats het hoogst haalbare voor Feyenoord dit seizoen. De Rotterdammers staan nu vijfde en kunnen zich amper puntenverlies veroorloven. Te beginnen moet de ploeg van trainer Brian Priske zaterdag afrekenen met stadgenoot Sparta. Hoe staat het met de selectie van Feyenoord? De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te zien op ESPN 2.

Na de verloren Klassieker (2-1) kreeg Feyenoord midweeks nog een gevoelige tik te verwerken met uitschakeling in het TOTO KNVB Bekertoernooi tegen PSV (2-0). Volgende week wacht AC Milan in de Champions League, maar door de precaire situatie in de Eredivisie is Priske haast genoodzaakt een sterk elftal op te stellen tegen Sparta.

Achterin heeft de oefenmeester voldoende opties, al is het de vraag of Quilindschy Hartman klaar is voor een basisplaats. De van een zware blessure teruggekeerde linksback deed sinds zijn rentree elf minuten mee in de hoofdmacht, waardoor het aannemelijk is dat een basisplaats net te vroeg komt.

Naast Hartman heeft Priske met Hugo Bueno en Gijs Smal de beschikking over nog twee fitte linksbacks. De keuze tegen Sparta valt vermoedelijk op Smal, die de laatste tijd de voorkeur geniet boven Bueno.

Bart Nieuwkoop ontbrak tegen PSV wegens een lichte blessure, waardoor het voor de hand ligt dat Givairo Read andermaal aan de aftrap verschijnt. Gernot Trauner wordt vanwege zijn beperkte belastbaarheid vermoedelijk gespaard voor Milan-thuis, waardoor het centrum bestaat uit Dávid Hancko en Thomas Beelen.

Door de komst van Jakub Moder en de recente terugkeer van zowel Quinten Timber als Hwang In-beom komt Priske voor een puzzel te staan op het middenveld. Antoni Milambo speelt normaliter vrijwel altijd, waardoor Sparta-thuis een ideaal moment lijkt om het toptalent te laten rusten voor het aanstaande Champions League-tweeluik.

Door het vertrek van Santiago Gimenez naar uitgerekend AC Milan is Ayase Ueda het komende halfjaar de aangewezen eerste spits, al ervaart de Japanner concurrentie van Julián Carranza. Anis Hadj Moussa lijkt net op tijd fit te zijn geraakt en start op rechtsbuiten, terwijl Igor Paixão de linksbuiten van dienst is.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Timber, Hwang; Hadj Moussa, Ueda, Paixão.