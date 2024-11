Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Brian Priske houdt Justin Bijlow op de bank

Na het historische 3-3 gelijkspel tegen Manchester City is het zaak voor Feyenoord om het goede gevoel mee te nemen naar de Eredivisie. De Rotterdammers nemen het zaterdagavond in eigen huis op tegen Fortuna Sittard. Timon Wellenreuther lijkt de komende tijd zijn basisplaats te behouden, terwijl Givairo Read terug lijkt te keren in het basiselftal. Het duel in De Kuip begint om 20.00 uur en is live te zien op ESPN 1.

Santiago Gimenez maakte in het Etihad Stadium zijn rentree na lang blessureleed, al lijkt een basisplaats te vroeg te komen voor de Mexicaan. Calvin Stengs ontbrak in Manchester, maar kan tegen Fortuna weer minuten maken. “Het gaat steeds beter”, vertelde Priske op de persconferentie over de ziekenboeg van Feyenoord. “Je hebt al wat jongens terug zien komen van een blessure.”

“Stengs is tegen Fortuna weer beschikbaar. Hugo Bueno ligt er nog uit. We hopen dat hij volgende week weer op het veld kan gaan trainen, maar dat is nog niet honderd procent zeker. De rest, Quilindschy Hartman, Ibrahim Osman en Ayase Ueda, volgt nog individuele programma’s. We hopen dat Osman voor de kerst weer beschikbaar zal zijn.”

Priske wilde op de persconferentie niet kwijt of hij onder de lat voor Wellenreuther of Justin Bijlow kiest. Laatstgenoemde kreeg onlangs weer de kans als eerste doelman, maar raakte geblesseerd. De keuze lijkt te vallen op Wellenreuther, daar Priske liever niet veel rouleert tussen zijn doelmannen. “Timon presteert op een hoog niveau en het komt neer op kleine details. Timon was ook tegen Manchester City erg goed. Ik wil het liefst één doelman het ritme en vertrouwen geven.”

De doelman, vermoedelijk dus Wellenreuther, ziet een viermansdefensie voor zich staan. Read, die in de Champions League niet speelgerechtigd is, keert terug op de rechtsbackpositie. Daarmee houdt hij Bart Nieuwkoop en Jordan Lotomba, die nog niet honderd procent fit is, op de bank. Gernot Trauner verhuist na een intense wedstrijd in Manchester naar de bank en wordt afgelost door Thomas Beelen, die het centrum vormt met Dávid Hancko. Gijs Smal start aan de linkerkant van de defensie.

Aanvoerder Quinten Timber, die lange tijd kampte met enkelklachten en tegen Man City zijn rentree maakte, heeft de Champions League-test goed doorstaan en verschijnt ook tegen Fortuna aan de aftrap. De controleur vormt deze linie met Hwang In-beom en nummer 10 Antoni Milambo, die ook weer helemaal klachtenvrij is nadat hij aan het begin van de maand geblesseerd raakte.

Gimenez keerde tegen Man City terug en was direct goud waard door de 3-2 binnen te tikken. Een basisplaats is desondanks zeer onwaarschijnlijk, daar de goaltjesdief maanden zoet was met een hamstringblessure. Zodoende mag Julián Carranza zich andermaal opmaken voor een basisplaats. Anis Hadj Moussa, één van de absolute uitblinkers in het Etihad Stadium, en Igor Paixão vergezellen de Argentijnse spits in de voorhoede.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Hwang, Milambo, Timber; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.