Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Ayase Ueda vervangt vertrekkende Santiago Gimenez

Feyenoord kan zich zondagmiddag tegen Ajax geen nederlaag veroorloven. Bij een verliespartij in Amsterdam bedraagt het gat met de aartsrivaal liefst twaalf punten. Trainer Brian Priske moet zijn elftal op meerdere posities noodgedwongen wijzigen. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is live te zien op ESPN 1.

Feyenoord moet het in de Johan Cruijff ArenA doen zonder Gimenez, die zaterdag richting Italië vliegt om zijn droomtransfer naar AC Milan af te ronden. Ayase Ueda is de logische vervanger van de Mexicaan.

Onder de lat neemt Timon Wellenreuther de plek van Justin Bijlow over. Feyenoord kan de komende maanden geen beroep doen op het kind van de club, dat tijdens het pijnlijke uitduel met LOSC Lille (6-1 nederlaag) ernstig geblesseerd raakte.

Achterin kiest Priske voor de achttienjarige Givairo Read in plaats van Bart Nieuwkoop. Gernot Trauner, Dávid Hancko en Gijs Smal completeren de Rotterdamse defensie. Linksback Quilindschy Hartman keert na tien maanden terug in de wedstrijdselectie van Feyenoord.

Het middenveld wordt gevormd door In-beom Hwang, Antoni Milambo en Quinten Timber. Laatstgenoemde keert na een afwezigheid van vijf wedstrijden direct terug in de basiself van Feyenoord.

Op de bank neemt nieuweling Jakub Moder plaats naast Hartman. De 25-jarige Pool kwam deze winter voor 1,5 miljoen euro over van Brighton & Hove Albion, maar was in de afgelopen twee Champions League-duels nog niet speelgerechtigd.

Voorin moeten buitenspelers Anis Hadj-Moussa en Igor Paixão dus niet Gimenez, maar Ueda bedienen. Voor Ajax komt het vertrek van Gimenez niet slecht uit, daar de goaltjesdief tijdens de afgelopen twee edities in Amsterdam goed was voor vier doelpunten en een assist.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Smal; Hwang, Milambo, Timber; Hadj-Moussa, Ueda, Paixão.