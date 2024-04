Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Arne Slot moet noodgedwongen wijzigen

Feyenoord bevindt zich met negen punten voorsprong op FC Twente en negen punten achterstand op koploper PSV in niemandsland. Een week na de bekertriomf hebben de Rotterdammers aan een punt tegen Go Ahead Eagles genoeg om plek twee veilig te stellen. Feyenoord kan donderdag in Deventer niet beschikken over Igor Paixão, terwijl er een vraagteken achter de naam van Calvin Stengs staat.

Na de gewonnen TOTO KNVB Beker-finale tegen NEC (1-0) wilde trainer Arne Slot nog niet prijsgeven of hij tegen Go Ahead voor Timon Wellenreuther of Justin Bijlow onder de lat kiest. “We kunnen vaststellen dat we twee eerste keepers hebben", ging Slot de vragen over de keeperskwestie handig uit de weg. Feyenoord heeft tegen Go Ahead één punt nodig om plek twee veilig te stellen, waardoor Slot vermoedelijk pas na de krachtmeting in Deventer eventuele wijzigingen zal doorvoeren.

In de verdediging worden er geen wijzigingen verwacht. Het centrum zal naar alle waarschijnlijkheid bestaan uit Thomas Beelen en Dávid Hancko. Gernot Trauner zou in dat geval genoegen moeten nemen met een reserverol. De backposities worden bekleed door Bart Nieuwkoop (rechts) en Lutsharel Geertruida (links).

Op het middenveld is het onwaarschijnlijk dat Stengs zal starten. De creatieveling is een groot vraagteken voor het duel in de Adelaarshorst. Zeker nu Feyenoord zich met het oog op plek twee puntenverlies kan veroorloven, lijkt Stengs op de bank te beginnen. Antoni Milambo heeft eerder dit seizoen zijn waarde bewezen en lijkt Stengs te vervangen. Quinten Timber en Ramiz Zerrouki, als vervanger van Mats Wieffer, completeren het middenveld.

Voorin moet Slot het stellen zonder Paixão. De Braziliaan heeft hamstringklachten overgehouden aan de finale tegen NEC. Luka Ivanusec is op de linksbuitenpositie de aangewezen vervanger van Paixão. Rechts voorin moet Yankuba Minteh voor dreiging zorgen. De Gambiaan moet bruikbare ballen zien af te leveren bij spits Santiago Gimenez.

Go Ahead Eagles

Go Ahead staat momenteel achtste in de Eredivisie en zet bij een zege op Feyenoord een enorme stap richting deelname aan de Conference League-play-offs. Grote meevaller voor trainer René Hake is de terugkeer van Philippe Rommens. “Iedereen is fit voor het duel van morgen, dus ook Philippe. Complimenten hiervoor ook aan hemzelf en de medische staf. Philippe is bovendien fit genoeg om te starten en gaat dat dan ook doen", verklapte de oefenmeester op de clubsite.

Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Nauber, Kramer, Kuipers; Linthorst, Willumsson, Rommens; Adekanye, Baeten, O. Edvardsen.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Geertruida; Zerrouki, Milambo, Timber; Minteh, Gimenez, Ivanusec.

