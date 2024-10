Vermoedelijke opstelling FC Twente: Oosting houdt vast aan succesformule

Na knappe gelijke spelen tegen Manchester United en Fenerbahçe gaat FC Twente donderdagavond (21.00 uur) voor zijn eerste overwinning dit Europa League-seizoen, in de eigen Grolsch Veste tegen Lazio. De verwachting is dat trainer Joseph Oosting vasthoudt aan het elftal dat vooralsnog ongeslagen is gebleven in Europees verband. Het duel is live te zien op Ziggo Sport.

Lars Unnerstall zal het doel van Twente verdedigen. De Duitse sterkhouder ziet de defensie voor zich gevormd worden door Bart van Rooij, Mees Hilgers, Max Bruns en Anass Salah-Eddine. Youri Regeer en Michel Vlap staan achter nummer 10 Sem Steijn, terwijl de voorhoede bestaat uit spits Sam Lammers en vleugelspelers Ricky van Wolfswinkel (rechts) en Mitchell van Bergen (links).

Oosting kan tegen Lazio nog geen beroep doen op Younes Taha, Michal Sadilek en Daan Rots, maar heeft verder een fitte selectie tot zijn beschikking. De Tukkers zijn in een mindere fase beland na de 2-1 nederlaag tegen Feyenoord en vooral het teleurstellende en pas laat behaalde gelijkspel tegen hekkensluiter RKC Waalwijk, afgelopen weekend (2-2).

De wedstrijd tegen Lazio is echter andere koek dan een duel in het Mandemakers Stadion, weet ook Oosting. “Het is voor ons weer een mooie uitdaging om tegen een topclub te spelen. Lazio is een club uit de categorie Manchester United en Fenerbahçe”, is Oosting lovend over de huidige nummer zeven van de Serie A.

“Lazio is een topploeg die al jaren in de Serie A om de prijzen speelt en vorig jaar nog in de Champions League actief was. We hebben ons dit seizoen in Europa al kunnen meten met clubs van naam, daar putten we energie uit. Lazio weet als geen ander hoe wedstrijden gespeeld moeten worden. Zowel in verdedigend als aanvallend opzicht.”

Lazio is uitstekend aan zijn Europa League-campagne begonnen, met zeges op Dynamo Kyiv (0-3) en OGC Nice (4-1). Mede door de prima uitgangspositie verwachten Italiaanse media dat eerste goalie Ivan Provedel rust krijgt, wat kansen biedt voor zijn jonge Griekse collega Christos Mandas (23).

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Steijn, Vlap; Van Wolfswinkel, Lammers, Van Bergen.