Vermoedelijke opstelling Ajax: Van 't Schip kiest tussen Gaaei en Sutalo

John van 't Schip moet donderdag minimaal één wijziging doorvoeren in de opstelling van Ajax voor het Conference League-duel met Aston Villa. Tristan Gooijer pakte in het heenduel (0-0) een rode kaart en dus is het de vraag wie de rechtervleugelverdediger gaat vervangen. Het lijkt erop dat Devyne Rensch naar de rechterkant verhuist, waardoor Josip Sutalo in het centrum terechtkomt.

Van 't Schip kan als vervanger van Gooijer kiezen voor Anton Gaaei, maar de Deen heeft dit seizoen nog geen goede indruk weten achter te laten. Onlangs nog werd Gaaei voor de tweede keer dit seizoen voor rust naar de kant gehaald na een matig optreden tegen AZ. Gaaei heeft sindsdien weer minuten gemaakt, zoals afgelopen zondag tegen Fortuna Sittard (0-0).

Na afloop stelde Van 't Schip dat Gaaei het 'voor zijn doen' goed heeft gedaan, waarmee hij doelde op de mentale klap waar hij mee te maken kreeg na zijn vroege wissel tegen AZ. Gaaei lijkt zich desondanks vooral te moeten richten op een reserverol. De verwachting is dat Van 't Schip kiest voor iets meer stabiliteit met Sutalo, die evenmin een sterke indruk maakt, maar wel vrijwel het hele seizoen basisspeler is geweest.

Met Sutalo terug in het hart van de verdediging schuift Rensch door naar de rechtsbackpositie, waar hij veruit de meeste wedstrijden voor Ajax heeft gespeeld. Op de linkerflank staat Borna Sosa, terwijl het hart van de verdediging wordt gecompleteerd door Ahmetcan Kaplan en Jorrel Hato. Laatstgenoemde verlengde deze week nog zijn contract tot medio 2028. Op doel staat Diant Ramaj.

Op het middenveld worden er geen wijzigingen verwacht. Jordan Henderson en Sivert Mannsverk zijn de controleurs in het 5-4-1-systeem van Van 't Schip, die verder kiest voor Kristian Hlynsson en Kenneth Taylor als meer aanvallend ingestelde middenvelders. Brian Brobbey, die uit voorzorg op de bank begon tegen Fortuna Sittard, is de spits van dienst.

Aston Villa

Vlak voordat Gooijer rood kreeg tegen Villa, moest ook Ezri Konsa het veld verlaten met zijn tweede gele kaart. De centrumverdediger vanontbreekt dan ook in de selectie. Het is onzeker of Diego Carlos, die in de heenwedstrijd niet in actie kwam en pas was hersteld van een blessure, direct in de basis zal staan. Het ligt meer voor de hand dat Matty Cash aan de aftrap zal verschijnen.

Net als Konsa is ook Nicolò Zaniolo er donderdag wegens een schorsing niet bij. De Italiaan pakte in Amsterdam een kwartier voor tijd een fatale gele kaart. Voor Jacob Ramsey komt het duel nog te vroeg. De Engelsman kampt met een voetblessure en moest het heenduel ook al missen. De al langer geblesseerden Tyrone Mings, Emiliano Buendía en Boubacar Kamara zijn er ook niet bij.

Vermoedelijke opstelling Aston Villa: Martínez; Cash, Lenglet, Pau Torres, Alex Moreno; Bailey, Iroegbunam, Douglas Luiz, McGinn; Tielemans, Watkins.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato, Sosa; Hlynsson, Henderson, Mannsverk, Taylor; Brobbey.

