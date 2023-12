Vermoedelijke opstelling Ajax: twee andere namen dan in Waalwijk

Ar'jany Martha en Steven Bergwijn keren zaterdagavond hoogstwaarschijnlijk terug in de basis bij Ajax, wanneer de Amsterdammers het in de Johan Cruijff ArenA opnemen tegen Sparta Rotterdam. Het duo moest afgelopen woensdag nog toekijken toen Ajax het restant van het duel met RKC (2-3 winst) over de streep wist te trekken in Waalwijk.

Door de ogenschijnlijk logische wijzigingen van trainer John van 't Schip moeten Gastón Ávila en Carlos Forbs genoegen nemen met een plek op de bank. De twee Ajacieden waren woensdagavond nog onderdeel van het elftal van Ajax dat niet echt meer in de problemen kwam in het Mandemakers Stadion.

Van 't Schip kan tegen Sparta nog geen beroep doen op Branco van den Boomen (knieblessure), Amourrichio van Axel Dongen (onbekende blessure), Ahmetcan Kaplan (niet wedstrijdfit), Sivert Mannsverk (voetblessure), Mika Godts (heupblessure), Remko Pasveer (knieblessure) en Jay Gorter (spierblessure).

Voor de Rotterdamse Martha lonkt dus zijn zesde wedstrijd in het shirt van Ajax, tegen de club waar hij tussen 2015 en 2019 in de jeugdopleiding speelde. Ook centrumverdediger Jorrel Hato is afkomstig van de Kasteelheren. De nieuwbakken international van Oranje werd door Ajax in 2018 opgepikt in Spangen.

Sparta

Bij het Sparta van trainer Jeroen Rijsdijk ontbreken Pelle Clement en Koki Saito wegens uiteenlopende blessures. Arno Verschueren keert vermoedelijk terug in de basis, wat ten koste gaat van een plek voor Metinho. Het duel tussen Ajax en Sparta wordt gefloten door scheidsrechter Danny Makkelie en is vanaf 18:45 uur live te zien op het open kanaal van ESPN.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Martha; Tahirovic, Taylor; Berghuis, Hlynsson, Bergwijn; Brobbey.

Vermoedelijke opstelling Sparta: Olij; Bakari, Vriends, Velthuis, Van der Kust; Kitolano, Verschueren, De Guzmán; Neghli, Lauritsen, Brym.

