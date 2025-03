Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli zet terugkerende spelers op de bank tegen PSV

Bij de hervatting van de Eredivisie staat er zondag direct een absolute kraker op het programma: PSV - Ajax. In de mogelijke bepalende wedstrijd om de landstitel kan Ajax-trainer Francesco Farioli geen beroep doen op Wout Weghorst, maar de Italiaan kreeg ook goed nieuws uit ziekenboeg. Voor welke elf namen kiest Farioli? De wedstrijd begint zondag om 14.30 uur en is live te zien op ESPN 2.

“Weghorst, Youri Regeer en Remko Pasveer zullen er niet bij zijn”, deed Farioli vrijdag uit de doeken op de persconferentie. “Verder ziet de situatie van Christian Rasmussen er goed uit." De Deen raakte vorige maand geblesseerd aan zijn hamstring, en lijkt zondag zijn rentree te kunnen maken in de wedstrijdselectie. Daarin wordt ook Owen Wijndal verwacht. De herstelde linksback doet al langer mee aan de groepstraining.

Dat Weghorst er niet bij is, is een tegenvaller voor Farioli en Ajax. De spits heeft meermaals zijn waarde bewezen voor de Amsterdammers, leek tegen PSV zijn rentree te kunnen maken, maar heeft langer nodig om te herstellen van zijn gebroken teen. “Het is teleurstellend dat het niet is gelukt om hem erbij te hebben zondag", vertelde Farioli over de absentie van de spits.

Anton Gaaei zal Ajax evenmin van dienst kunnen zijn in het Philips Stadion. De Deense rechtsback moet na zijn rode kaart tegen AZ twee wedstrijden brommen en wordt bijna zeker vervangen door Lucas Rosa, al wilde Farioli dat niet bevestigen op de persconferentie. “Maar hij is natuurlijk wel een optie.”

Winteraanwinst Matheus is door de blessures van Pasveer uitgegroeid tot een vertrouwd gezicht tussen de palen bij Ajax en zal ook in Eindhoven starten. Rosa, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato vormen de defensie van de hoofdstedelingen.

Aanvoerder Jordan Henderson is de controleur op het middenveld, waar Kenneth Taylor ook zeker is van zijn plek. Op rechts moet Farioli kiezen tussen Kian Fitz-Jim en Davy Klaassen. De keuze valt vermoedelijk op de meer ervaren Klaassen.

Farioli kiest op rechtsbuiten doorgaans voor Bertrand Traoré, die de voorkeur krijgt boven Steven Berghuis. Mika Godts start op links, Brian Brobbey is de spits.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Matheus; Rosa, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.