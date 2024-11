Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli moet knopen doorhakken in de voorhoede

Ajax' eerste tegenstander is het kersverse nieuwe blok na de interlandperiode is PEC Zwolle. De Amsterdammers beschikken over een vrijwel fitte selectie. Alleen Mika Godts, de enige pure linksbuiten in de selectie, zal de komende tijd niet inzetbaar zijn. Hoe vangt trainer Francesco Farioli het gemis van de Belg op? Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint zondagmiddag om 16.45 uur en is live te zien op ESPN 2.

Godts liep op 10 november tegen FC Twente (2-2) een hamstringblessure op en is mogelijk pas in 2025 weer inzetbaar. Daarnaast is Kenneth Taylor donderdag in de Europa League tegen Real Sociedad niet inzetbaar wegens een schorsing. "Maar er zijn opties en oplossingen", liet Farioli weten tegenover Ajax TV. "Er zijn genoeg spelers die op hun kans wachten."

"Het is voor ons een extra uitdaging. Het is een kans voor sommige spelers die wat minder minuten hebben gemaakt." Op doel en in de verdediging lijken er geen verrassende namen in de startopstelling op te duiken. Remko Pasveer staat onder de lat, terwijl Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato de viermansdefensie vormen.

Net als Taylor is de niet speelgerechtigde Davy Klaassen donderdag ook niet van de partij in San Sebastián, wat de kans alleen maar groter maakt dat de routinier aan de aftrap verschijnt tegen PEC. Jordan Henderson en Taylor zijn in principe ook verzekerd van een basisplaats en completeren deze linie. Kian Fitz-Jim start donderdag weer in de basis, als vervanger van Klaassen.

Bertrand Traoré kampte voor aanvang van de wedstrijd tegen Twente met lichte knieklachten en was daardoor slechts invaller in De Grolsch Veste. De Burkinees meldde zich af bij de nationale ploeg en heeft in Amsterdam aan zijn fitheid gewerkt. De rechtsbuiten lijkt dan ook klaar voor zijn basisrentree. Chuba Akpom speelde eerder dit seizoen, tegen Besiktas en PSV, als valse linksbuiten en is dan ook de aangewezen vervanger van Godts.

Voor de spitspositie zal Farioli zijn keuze vermoedelijk voornamelijk baseren op fitheid. Brian Brobbey en Wout Weghorst stonden in de interlandperiode ieder één duel in de basis bij het Nederlands elftal. Mogelijk dat het slechte veld in Bosnië en Herzegovina een rol gaat spelen. In dat geval valt de keuze van Farioli vermoedelijk op Weghorst, die Brobbey op dat veld in Zenica in de 71ste minuut afloste.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Traoré, Weghorst, Akpom.