Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli kiest voor Weghorst en schuift op het middenveld

Ajax krijgt zondagmiddag de kans op sportieve revanche na de midweekse 2-0 nederlaag bij Real Sociedad. Trainer Francesco Farioli kan uit tegen NEC weer beschikken over Davy Klaassen en Kenneth Taylor, die ook weer in het elftal lijken terug te keren. Het duel in het Goffertstadion begin om 16.45 uur en is live te zien op ESPN 2.

"Het herstel van Mika Godts in Amsterdam verloopt voorspoedig”, gaf Farioli tegenover Ajax TV een update over zijn selectie. “We zijn benieuwd hoe ver hij nu is. Vrijdag zijn we weer bij hem. Dan kunnen we zien op welk punt in de revalidatie hij is.”

“Met Brobbey ging het vanochtend (vrijdagochtend, red.) vrij goed. Hij had wat pijn, maar het ziet er vrij goed uit.” Brobbey liep tegen Real Sociedad een hersenschudding op en moest zich noodgedwongen laten aflossen door Christian Rasmussen.

Op doel en in de verdediging verandert er naar alle waarschijnlijkheid niets. Remko Pasveer staat onder de lat en ziet de verdediging voor zich bestaan uit Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato.

Klaassen is de vervanger van Kian Fitz-Jim, terwijl Taylor op de plek van Steven Berghuis terechtkomt. Aanvoerder Jordan Henderson blijft wel staan en completeert deze linie.

Voorin lijkt het er sterk op dat Wout Weghorst in de basis begint, mede gezien de fysieke staat van Brobbey. Weghorst, die zelf juist is hersteld van griep, wordt geflankeerd door Bertrand Traoré en Chuba Akpom.

Ajax zag concurrent Feyenoord gelijkspelen tegen Fortuna Sittard (1-1) en weet bovendien dat FC Utrecht, PSV of beide ploeg punten zullen verspelen in hun onderlinge confrontatie. NEC hoopt zich te herstellen van de 1-2 nederlaag tegen FC Utrecht met het oog op een ticket voor Europees voetbal.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Traoré, Weghorst, Akpom.