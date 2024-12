Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli kan beschikken over Godts en Rensch

Ajax krijgt zondagmiddag de kans om zijn eerste zege sinds 1 december te boeken. De Amsterdammers nemen het vanaf 16.45 uur op tegen Almere City en trainer Francesco Farioli kan beschikken over een fitte selectie. Met welke elf spelers treedt Ajax aan? Het duel is live te zien op ESPN.

“Iedereen is fit. Ook Mika Godts en Devyne Rensch zijn goed uit de wedstrijd gekomen”, sprak Farioli vrijdag, de dag na de 1-3 nederlaag tegen Lazio, voor de camera van Ajax TV.

Sivert Mannsverk zal er nog niet bij zijn, al heeft de Noor inmiddels minuten gemaakt bij Jong Ajax en nadert hij zijn rentree bij het eerste. Het herstel van Gastón Ávila neemt meer tijd in beslag.

De Amsterdammers zagen concurrent Feyenoord zaterdagavond winnen en dienen zelf ook een driepunter te pakken om geen schade op te lopen. Met het TOTO KNVB Bekerduel met Telstar in het vooruitzicht ligt het voor de hand dat Farioli zijn ploeg tegen Almere niet wijzigt.

De oefenmeester was zeer te spreken over het optreden van Ajax tegen Lazio, en stelde vrijdag dat hij hekkensluiter Almere niet wil onderschatten. “We mogen geen enkel team onderschatten. Het is niet het moment om naar de ranglijst te kijken.” Zeker nu Ajax zijn laatste drie duels niet heeft gewonnen, is dit het moment om zijn – op papier – sterkste elf te laten staan.

Remko Pasveer begint onder de lat. Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato vormen de defensie. Steven Berghuis, Jordan Henderson en Kenneth Taylor staan op het middenveld, achter aanvallers Bertrand Traoré, Brian Brobbey en Mika Godts.

Almere-trainer Hedwiges Maduro kan in de Johan Cruijff ArenA geen beroep doen op de aan zijn lies geblesseerde Ricardo Visus, zo liet hij weten bij Omroep Flevoland. Baptiste Guillaume is er wegens een voetkwetsuur evenmin bij.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Berghuis, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.