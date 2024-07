Verenigde Staten verliest na veelbesproken goal Uruguay en ligt uit Copa América; Panama naar kwartifnale

Uruguay heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de kwartfinale op de Copa América. De ploeg van bondscoach Marcelo Bielsa, die geschorst moest toekijken, won in zijn laatste groepswedstrijd dankzij een veelbesproken treffer van Mathías Olivera van gastland Verenigde Staten: 0-1. De Amerikanen zijn door dat resultaat én de overwinning van Panama op Bolivia (1-3) uitgeschakeld. Panama gaat als nummer twee door naar de kwartfinale.

Vooraf was Uruguay zo goed als zeker van de kwartfinale met zes punten en een doelsaldo van +7. De VS en Panama hadden drie punten met een doelsaldo van +1 en -1. Een licht voordeel voor de VS in dat opzicht, al had team USA met Uruguay een beduidend sterkere tegenstander dan Panama, dat het opnam tegen het al zo goed als uitgeschakelde Bolivia (nul punten, doelsaldo -7).

Aan de kant van de Verenigde Staten ontbrak Timothy Weah. De aanvaller van Juventus kreeg tegen Panama (2-1 nederlaag) een rode kaart wegens een slaande beweging en zat tegen Uruguay zijn eerste van twee duels schorsing uit. Door zijn afwezigheid had bondscoach Gregg Berhalter een basisplaats in huis voor AC Milan-middenvelder Yunus Musah. PSV'ers Ricardo Pepi en Malik Tillman begonnen op de bank.

Volgens de organisatie van de Copa América kwam Uruguay te laat het veld op tegen Bolivia. Omdat de trainer daar verantwoordelijk voor wordt gehouden, kreeg Bielsa een schorsing van één duel aan zijn broek. Ten opzichte van de 5-0 zege op de Bolivianen vonden er geen wijzigingen plaats in de opstelling. Darwin Núñez, die in zijn laatste zeven (!) interlands tot scoren kwam, werd geflankeerd door Facundo Pellistri en Maximiliano Araújo.

De eerste helft in het Arrowhead Stadium in Kansas City was niet kansrijk, wel intens. De Verenigde Staten wist dat de kans groot was dat Panama af zou rekenen met Bolivia en speelde dan ook met de intensiteit die verwacht mag worden in een all or nothing game. Ondanks die intense manier van spelen bleven kansen beperkt.

Een hoekschop van Pulisic leverde net niets op, nadat Tim Ream zijn directe tegenstander niet wist te kloppen en Antonee Robinson in de rebound in de handen van ex-AZ'er Sergio Rochet kopte. Nog geen halve minuut later onderschepte Robinson de de bal, om na een fraaie dribbel mee te geven aan de linkerkant, waar Giovanni Reyna scherp voorgaf. Rochet was er net op tijd bij om te voorkomen dat Folarin Balogun binnen kon tikken.

Uruguay wist de controle te behouden, hoefde niet per se te scoren en loerde op het foutje bij de VS, die er na een half uur spelen kwam en leidde tot een curieus moment. Nicolás de la Cruz werd hardhandig neergehaald door Chris Richards, die geel te zien kreeg. Arbiter Kevin Ortega had de gele kaart voor Richards amper uit zijn borstzakje getrokken, maar liet toch doorspelen toen Núñez het spel razendsnel vervolgde.

De Liverpool-spits gaf Nahitan Nández een opgelegde kans, die hij door uitsteken ingrijpen van Tim Ream vlak voor de doellijn miste. De VS was woedend op Rodríguez, die het doelpunt vermoedelijk zou hebben laten staan. Het was veruit het gevaarlijkste moment van Uruguay, dat nog wel dreigend werd via Núñez, Pellistri en Matías Viña. Beide teams verloren overigens een speler voor rust. Maxi Araújo viel uit na een botsing, terwijl Balogun hard in aanraking kwam met Rochet en zich even later strompelend liet vervangen door Pepi.

Uruguay speelde na rust met meer drang naar voren en daar had de VS, dat wist dat Panama op dat moment leidde, moeite mee. Federico Valverde probeerde het met een snoeihard afstandsschot, dat net naast het doel van Matt Turner vloog. De goalie had halverwege de tweede helft een antwoord op een kopbal van Ronald Araújo, maar was vervolgens kansloos bij de rebound van Olivera: De Napoli-verdediger stond in de ogen van de VS buitenspel bij de kopbal van Araújo, maar de treffer bleef staan: 0-1.

De VS moest vol in de aanval en kwam na prima voorbereidend werk van Weston McKennie en Pepi tot een schietkans voor Pulisic, wiens afgeweken schot net voor de doellijn kon worden weggewerkt door Nández. Na opnieuw een fraaie aanval kreeg ditmaal Haji Wright een prima kans. Hij had af kunnen leggen op de vogelvrije Pepi, maar besloot het zelf te doen en zag zijn gekraakte schot eenvoudig gered worden door Rochet.

Dichterbij zou de VS niet meer komen en dus vliegt het gastland er al in de groepsfase uit. Opvallend was dat scheidsrechter Rodríguez vlak na afloop van het duel weigerde de uitgestoken hand van Pulisic, die het meer dan eens aan de stok had met de arbiter, te schudden.

Bolivia - Panama 1-3

Panama maakte dankzij zijn knappe zege op de VS (1-2) in de vorige speelronde nog volop kans op de kwartfinale en wist dat het een beter resultaat moest boeken dan de VS tegen Uruguay. Het was José Fajardo die halverwege de eerste helft de score opende, door de bal uit de draai keihard tegen de touwen te werken: 0-1.

Een dikke twintig minuten voor tijd kwam Bolivia plotseling op gelijke hoogte, toen Bruno Miranda eenvoudig voor de keeper werd gezet en met links afrondde: 1-1. Het kwam echter allemaal goed voor Panama en niet alleen dankzij de op dat moment naderende nederlaag van de VS. Tien minuten na de gelijkmaker gaf Eric Davis dusdanig scherp voor, dat Eduardo Guerrero met een lichte kopbal genoeg had om te scoren: 1-2.

In blessuretijd was het Panamese feestje compleet. César Yanis nam de bal heerlijk mee met links en schoot net zo fraai met zijn rechter raak in de kruising: 1-3. Uruguay neemt het in de kwartfinale op tegen de nummer twee uit Groep D: op dit moment Brazilië. Panama speelt tegen de groepswinnaar uit Groep D. Dat is nu Colombia, maar een nederlaag van dat land tegen Brazilië zou de eindklassering in die poule nog veranderen.

