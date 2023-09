Veltman waarschuwt Ten Hag en Ajax alvast voor ‘hele speciale jongen’

Woensdag, 13 september 2023 om 16:00 • Wessel Antes • Laatste update: 16:23

Joel Veltman is nu al onder de indruk van Ansu Fati, zo laat de verdediger van Brighton & Hove Albion weten in gesprek met Football Daily. The Seagulls versterkten zich op Deadline Day met het voormalig toptalent van Barcelona, waarna Veltman contact opnam met oud-teamgenoot Frenkie de Jong om informatie te winnen. “Hij vertelde alleen maar positieve dingen over hem en dat hij ons veel mogelijkheden kan geven op het veld.” Veltman zelf concludeert dat Fati een ‘hele speciale jongen’ is en is blij met zijn (tijdelijke) komst.

Fati maakt het seizoen op huurbasis af bij Brighton, waarna hij in principe terugkeert naar Barcelona. Veltman denkt dat het goed is voor de twintigjarige aanvaller om een seizoen te rijpen in de Premier League. “Hij is nog zo jong en ook al zo ervaren, ondanks dat hij wat blessures had”, aldus de Velsenaar, die ook met De Jong sprak over Fati’s kwaliteiten. “Ik heb ook met Frenkie de Jong een aantal keer gesproken over Fati. Hij vertelde alleen maar positieve dingen over hem en dat hij ons veel mogelijkheden kan geven op het veld. Een hele speciale jongen.”

Veltman is er blij mee dat Brighton in staat is om spelers als Fati, al dan niet tijdelijk, vast te leggen. “We zitten nu op een hele goede weg, want we kunnen jongens als Ansu Fati binnenhalen. Hij had bij Barcelona minder kans op minuten dan dat hij hoopte en dat hij dan naar ons toekomt is natuurlijk heel erg mooi. We hebben natuurlijk al beelden van hem gezien en als je dat soort spelers aan je selectie kunt toevoegen, dan zijn we erg goed bezig lijkt me.” Brighton, dat in de Europa League tegen Ajax gaat spelen, staat momenteel op de zesde plek in de Premier League.

Fati wacht nog op zijn debuut voor Brighton, daar hij vanwege zijn last-minute transfer en de interlandperiode nog niet in actie kwam voor de Engelse club. Aanstaande zaterdag kan hij op Old Trafford voor het eerst in actie komen onder manager Roberto De Zerbi, wanneer Brighton het opneemt tegen het Manchester United van Erik ten Hag. Namens Barcelona kwam Fati dit seizoen wel al drie keer in actie in LaLiga, al moest hij het telkens doen met korte invalbeurten. De totale teller voor Barça staat tot dusver op 112 officiële wedstrijden, waarin de vleugelspits goed was voor 29 doelpunten en 10 assists. In het Spotify Camp Nou ligt Fati nog tot medio 2027 vast.