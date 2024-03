Veerman baalt na CL-exit PSV: ‘Speelden Dortmund helemaal overhoop na rust’

PSV had in de eerste helft nauwelijks vat op het aanvalsspel van Borussia Dortmund. Desondanks baalt Joey Veerman meer van de tweede helft in het Signal Iduna Park. PSV speelde toen een stuk beter en kreeg ook de nodige kansen, maar het was onvoldoende om de kwartfinale in de Champions League te bereiken.

"Ik vind niet dat het aan de eerste helft lag. Het komt met name door de tweede helft", verzucht de teleurgestelde Veerman na afloop bij RTL7. De tweede helft hebben we ze helemaal overhoop gespeeld."

"Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar dit is echt verschrikkelijk. Die tweede helft spelen we zó goed. Maar ik weet ook niet waar het aan lag in die eerste helft. Het was heel onrustig en we herpakken ons goed", aldus Veerman, die na 82 minuten werd gewisseld.

Veerman zag het strijdplan van PSV in de eerste helft faliekant mislukken. "In de eerste dertig minuten kwamen we een man te kort op het middenveld. Toen we achterin het een en ander omzetten, zag je dat Dortmund er niet meer aan te pas kwam. Het plan voerden we goed uit, maar dat werkte dus niet in het begin. Na de omzetting hadden we controle."

De weer fitte Veerman zag PSV vanuit de controle kansen afdwingen, maar de zo gewenste gelijkmaker bleef uit. Het is gewoon kwaliteit dat we die kansen missen. Allemaal leuk en aardig dat je er zeven maakt in de Eredivisie, maar nu kan je ook vier keer scoren", aldus de balende PSV'er

Veerman hield het dus ruim tachtig minuten vol, langer dan oorspronkelijk verwacht. "Het plan was eigenlijk om zestig minuten te spelen, maar dat heb ik de kop ingedrukt. Misschien is dat niet zo slim, maar ik kon gewoon doorspelen."

