Matthijs de Ligt trekt zich de tweede tegengoal tegen Bosnië en Herzegovina persoonlijk aan. De verdediger van het Nederlands elftal liet Edin Dzeko weglopen uit zijn rug en de spits de 3-2 aantekenen. Gelukkig voor De Ligt had zijn actie geen gevolgen.

"Het was een tijdje geleden dat ik in de basis heb gestaan", begint De Ligt in gesprek met SBS. "Ik heb er wel van genoten. Het volkslied, de warming-up. Het was heel fijn om weer te starten. Ik heb geprobeerd om er zoveel mogelijk van te genieten."

De Ligt beleefde een moeizaam EK en kwam geen minuut van de bank. De verdediger had het daar moeilijk mee, zo gaf hij eerder al aan. "Voor het team was het geweldig, maar individueel is het best lastig als je geen minuten maakt. Tijdens de vakantie is dat wel een paar keer door mijn hoofd gespookt."

"Mentaal was het het moeilijkst. Je wilt niet zeuren, omdat je blij mag zijn dat je bij Oranje zit, maar bij momenten was het best lastig. Ik denk dat ik het redelijk heb kunnen verwerken tijdens mijn vakantie."

Dan komt zijn spel tegen Bosnië en Herzegovina ter sprake. "Ik ben blij dat ik negentig minuten heb gemaakt, dat was lang geleden. Daarbij heb ik 95 procent van de acties goed gedaan, alleen ik ben Matthijs en dat weten de mensen ook."

De verdediger doelt daarbij op de tweede tegengoal. De Ligt liet Edin Dzeko weglopen uit zijn rug en de spits de 3-2 aantekenen. "Dat zijn momentjes die ik mezelf kan aanrekenen. Daar baal ik van, dus uiteindelijk zal er een negatieve smaak overheersen."

De Ligt gaat niet bij de pakken neer zitten. "Iedereen heeft weleens een momentje. Het gaat erom hoe je er mee omgaat. Buiten dat we gewonnen hebben, baal ik er individueel wel een beetje van."