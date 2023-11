Veel complimenten voor Brobbey, maar Ajax kent ook dissonant: ‘Niets laten zien’

Donderdag, 30 november 2023 om 22:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:07

Ajax staat bij rust tegen Olympique Marseille op een 2-2 gelijke stand. De Amsterdammers speelden volgens de analisten van ESPN met name in balbezit een goede eerste helft, maar Steven Bergwijn kan daar volgens Kees Kwakman niet in meekomen. "Bergwijn heeft heel weinig goed gedaan", aldus Kwakman.

Bergwijn ging al in de negende minuut in de fout. "Die verliest hier de bal, moet de bal gewoon kaatsen op Kenneth Taylor", aldus Kwakamn. Het kostte Ajax direct een tegentreffer, want Jorrel Hato gaf in een poging het te corrigeren een penalty weg.

"Hato doet eigenlijk niks, maar er is contact", aldus Kwakman over de lichte duw van de Ajax-verdediger. "Het is slim van Sarr, hij kruist voorlangs. Hij gaat dit nooit terugdraaien natuurlijk."

Aanvallend laat Ajax zich gelden, maar dat geldt niet voor de aanvoerder. "Het enige dat Bergwijn goed heeft gedaan is eigenlijk die twee momenten bij de doelpunten van Ajax." Die kwamen allebei op naam van Brian Brobbey, die overladen wordt met complimenten.

"Brobbey speelt heel erg goed, met name ook in zijn diepgang, wat je in de Nederlandse competitie minder vaak ziet", aldus Pierre van Hooijdonk. "Nu ligt er meer ruimte voor hem. De een-twee met Berghuis bij de 1-1 is een geweldige aanval. Hij werkt hem met zijn linker beheerst af. Dan heeft hij de controle."

Brobbey fungeert ook als aanspeelpunt bij Ajax. "Dit is wat hij fantastisch doet vanavond: hij is sterk, balvast", aldus Van Hooijdonk. "Hier geeft hij het elftal echt lucht. De 2-2: een geweldige pass van Berghuis opnieuw, een goede aanname van Brobbey, een tweede tikje en weer met links afwerken."