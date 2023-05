V/d Vaart waarschuwt Timber: ‘Hij speelde re-de-lijk bij Ajax, maar je ziet...'

Maandag, 22 mei 2023 om 22:23 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:25

Jurriën Timber kan nog altijd niet met zekerheid zeggen of hij komende zomer bij Ajax vertrekt. De talentvolle mandekker gaat net als vorig jaar rustig zijn opties afwegen, maar voelt zich nog altijd op zijn plek in de Johan Cruijff ArenA. Rafael van der Vaart adviseert Timber bij Rondo dat laatste te honoreren en onderstreept zijn punt door te wijzen naar Ryan Gravenberch. "Hij speelde re-de-lijk bij Ajax, maar je ziet wat er gebeurt...", aldus Van der Vaart.

Timber wordt maandag door de Rondo-tafel het hemd van het lijf gevraagd over zijn nabije toekomst. Onder andere zijn ideale club passeert de revue. "Ik ben opgegroeid bij Ajax, dus het liefst spelen ze er op de manier van Ajax", zegt de 21-jarige stopper daarover. "Maar mijn focus ligt nog hier, we hebben nog een hele belangrijke wedstrijd zondag. Vorig jaar stond ik een beetje voor dezelfde situatie. Toen heb ik bewust de keuze gemaakt om te blijven, voor mijn eigen ontwikkeling. Daar heb ik nooit spijt van gehad en toen in samenspraak met Ajax heb ik een jaar verlengd."

?? Hoe ziet de toekomst van Jurriën Timber eruit? 'Vorig seizoen heb ik tegen echt wel grote clubs 'nee' gezegd. Maar je weet niet hoe het volgend seizoen zal zijn...' #ZiggoSport #Rondo pic.twitter.com/bu7BpS0y1c — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 22, 2023

Timber had namelijk 'nog het gevoel veel te kunnen leren bij Ajax'. "En dat heb ik ook gedaan dit seizoen. Dat heb je ook gezien. En ik ga aan het eind van dit seizoen weer rustig kijken." Een vertrek is namelijk nog geen uitgemaakte zaak, aldus Timber. "Je weet wel echt wat je aan Ajax hebt. Natuurlijk is het dit seizoen minder, maar juist daarom schreeuw ik ook niet dat ik wegga, ofzo. Vorig seizoen heb ik echt wel 'nee' gezegd tegen grote clubs. Maar ik heb nooit echt het gevoel gehad van 'het is tijd, ik ga'. Ik weet wat ik aan Ajax heb, al weet je niet hoe volgend seizoen gaat zijn."

"Ik denk dat je nog een jaar moet blijven", is Van der Vaart in ieder geval stellig. "Je weet dat ik enorm fan van je ben. Het klinkt misschien een beetje gek, maar ik vind dat je soms té goed bent, waardoor je situaties heel erg nonchalant in kan gaan. Dit seizoen draaide het hele elftal moeilijk, maar jij bleef als een van de weinigen overeind. Als je nog een goed jaar bij Ajax beleeft, staan er nog veel mooiere clubs in de rij en kom je als een grotere meneer binnen. Gravenberch speelde re-de-lijk bij Ajax, maar je ziet wat er gebeurt. Het is niks meer. Maar hij komt er uiteindelijk wel", voegt Van der Vaart nog wel toe.