V/d Vaart en Van Hooijdonk lachen Joep Schreuder uit om interview met Morata

Joep Schreuder had zondagavond na de EK-finale tussen Spanje en Engeland (2-1) de eer om op het veld in Berlijn te spreken met Álvaro Morata. De verslaggever van de NOS werd al bij het stellen van de eerste vraag gecorrigeerd door de centrumspits van Spanje. Schreuder werd in de studio van NOS Studio Fußball finaal uitgelachen door de analisten.

"Als je zes wedstrijden wint, dan rest ons niets anders dan je te feliciteren, toch?", vraagt Schreuder aan Morata. "Zeven, zeven overwinningen! Haha", reageert de spits scherp.

Spanje ging er door een late goal van Mikel Oyarzabal vandoor met de EK-titel. "Het is een ongelooflijke prestatie van ons hele team", zegt Morata in het Spaans.

Vervolgens gaat Schreuder verder met een Engelse vraag. De verslaggever ziet de Spaanse bondscoach Luis de la Fuente gejonast worden door de spelers. "Waarom is de trainer zo belangrijk?", vraagt Schreuder.

"Omdat hij vanaf de eerste dag in ons gelooft", zegt Morata in het Engels. Schreuder noemt vervolgens in het Spaans het woord 'hormonia', maar dat lijkt Morata niet helemaal te begrijpen. "Ja, de atmosphere is goed", zegt de aanvaller, die goed was voor één goal op het EK.

Van der Vaart en Van Hooijdonk gaan in de studio in Nederland helemaal stuk om de Babylonische spraakverwarring tussen Schreuder en Morata. "Ik moet echt denken aan Jiskefet met dat interview met Maradona", lacht Van Hooijdonk. "Dat moet je even terugkijken, legendarisch."

Van der Vaart vertaalt vervolgens kort wat Morata zei. "Je hoeft die vragen eigenlijk niet te stellen, want ze antwoorden allemaal hetzelfde", aldus de oud-middenvelder. "Maar Joep Schreuder is de grote ster van de avond", lacht Van der Vaart. "Ik voel hier ook wel harmonia!"





Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties