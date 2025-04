Vangelis Pavlidis steelt de show met absolute heldenrol in Portugese topper tussen FC Porto en Benfica

Vangelis Pavlidis heeft een absolute droomavond beleefd met Benfica. De ploeg uit Lissabon won O Clássico van FC Porto met 1-4. Drie van de vier doelpunten van de bezoekers kwamen op naam van Pavlidis, waarmee hij Benfica voorlopig weer de eerste plaats heeft bezorgd. Concurrent Sporting Portugal, dat een duel tegoed heeft, heeft drie punten minder.

Bijzonderheden:

Na nog geen minuut spelen opende Pavlidis de score in Estádio do Dragão. Een vlijmscherpe voorzet van Kerem Aktürkoglu viel in de zestien voor de voeten van de Griek, die het uitvak liet ontploffen door behendig binnen te tikken: 0-1.

Vlak voor rust deelde Benfica een nieuwe klap uit aan Porto. Een mislukt schot van Florentino belandde als een magneet in de voeten van Pavlidis, die de tijd kreeg om tweemaal te kappen en af te ronden: 0-2.

Twintig minuten voor tijd werd het zelfs 0-3 en opnieuw was voormalig Eredivisie-ster Pavlidis de gevierde man. Ángel Di María liet zien nog altijd te beschikken over een gouden linkerbeen. Zijn voorzet hoefde slechts geschampt te worden door de ex-AZ'er: 0-3.

Negen minuten voor het einde van de reguliere speeltijd redde Porto zijn eer. Anatoliy Trubin kon een eerste poging van Porto in de kiem smoren, maar was vervolgens toch geklopt bij de rebound van Samu Omorodion: 1-3.

Diep in blessuretijd strooide Benfica nog wat zout in de wonden bij Porto. Uit een vrije trap was het Nicolás Otamendi die raak kopte. Andrea Belotti tikte nog binnen, maar de poging van Otamendi was de doellijn toen al gepasseerd: 1-4.