Michael Valkanis noemt speler die John van 't Schip naar Ajax wilde halen: 'Directie koos helaas iets anders'

De technische staf van Ajax voelde zich in het afgelopen seizoen niet altijd gesteund door de clubleiding, zo vertelt voormalig assistent-trainer Michael Valkanis in een uitgebreid interview met Voetbal International. Daarbij onthult de 49-jarige Australiër onder meer dat voormalig interim-trainer John van ’t Schip graag gebruik had gemaakt van de diensten van Dimitris Giannoulis (Norwich City)

Valkanis steekt de hand in eerste instantie in eigen boezem. “Op sommige momenten hebben we ondermaats gepresteerd, dat is een feit. De wedstrijden in Europa hebben ook veel van ons gevraagd, anders hadden we wellicht wat hoger kunnen eindigen. In iedere wedstrijd na een Europees duel lieten we punten liggen, omdat de spelers moeite hadden met de belasting.”

Toch had Valkanis gehoopt op meer steun vanuit de clubleiding, bijvoorbeeld door middel van versterkingen. “Daarom wilden we de selectie ook versterken, maar vanuit de clubleiding werd ons verteld dat er weinig mogelijk was.”

Valkanis denkt dat nieuwe krachten zeker hadden bijgedragen aan betere resultaten. “Als we meer versterking hadden gehad, waren de resultaten waarschijnlijk beter geweest en hadden we in Europa meer tegenstand kunnen bieden. Waarschijnlijk hadden we dan ook derde kunnen worden.”

De rechterhand van Van ’t Schip noemt een van de spelers die de technische staf graag bij Ajax had gezien bij naam. “We wilden bijvoorbeeld graag Dimitris Giannoulis van Norwich City hebben, iemand waarvan we vonden dat hij kwaliteit en ervaring met zich mee zou kunnen brengen. Hij is eerder al eens getipt bij de leiding van Ajax, in de tijd van Marc Overmars. Helaas koos de directie voor iets anders, dat gebeurt soms”, aldus Valkanis.

Giannoulis (28) werd door het Griekse Sport24 eind januari aan Ajax gelinkt. De linkervleugelverdediger zit sinds maandag zonder club, daar zijn contract bij Norwich City ten einde is gekomen. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Giannoulis op 2,8 miljoen euro. Naar verluidt mikte Norwich City op 5 miljoen euro gedurende de winterse transferperiode.

Giannoulis, Van ’t Schip en Valkanis kenden elkaar nog vanuit een gezamenlijke periode bij de nationale ploeg van Griekenland, tussen 2019 en 2021. De linkspoot zag een transfer naar Amsterdam zitten, maar maakte uiteindelijk het seizoen af op het tweede niveau van Engeland.

