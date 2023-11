Van 't Schip voert liefst drie wijzigingen door in opstelling van Ajax

Donderdag, 30 november 2023 om 19:49 ‚ÄĘ Jonathan van Haaster ‚ÄĘ Laatste update: 20:26

John van 't Schip heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt voor het cruciale Europa League-treffen met Olympique Marseille. De oefenmeester voert ten opzichte van de 5-0 zege op Vitesse drie wijzigingen door. Borna Sosa start op zijn vertrouwde linksbackpositie, wat ten koste gaat van Ar'Jany Martha. In de spits keert Brian Brobbey terug in de basis, terwijl Carlos Forbs ook in de startopstelling staat. Het duel in het Stade Orange Vélodrome begint om 21:00 uur en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Diant Ramaj staat onder de lat bij de Amsterdammers. De Duitser ziet de verdediging voor hem gevormd worden door Anton Gaaei, Devyne Rensch, Jorrel Hato en Sosa. Het middenveld bestaat uit Benjamin Tahirovic, Kenneth Taylor en de meer aanvallend ingestelde Steven Berghuis. Spits Brobbey wordt geflankeerd door Forbs (rechts) en aanvoerder Steven Bergwijn (links). Kristian Hlynsson, Chuba Akpom en Martha, die tegen Vitesse nog in de basis stonden, nemen plaats op de bank.

Marseille-trainer Gennaro Gattuso was woensdag op de persconferentie lovend over Ajax en Van 't Schip. Het heenduel in Amsterdam eindigde na een spectaculair duel in 3-3. Gattuso was toen nog geen trainer van l'OM, maar heeft zijn huiswerk gedaan. "Dit is een heel ander Ajax. Ze hebben overal maling aan. Sinds Van 't Schip er zit, is het een ploeg om hoofdpijn van te krijgen. Ze wisselen continu van positie. Ze willen voetballen en zetten heel hoog druk."

"Het maakt ze niets meer uit sinds Van 't Schip is gekomen. Het wordt zonder twijfel een zware wedstrijd voor ons, want het is een jonge ploeg met grote talenten uit 2003 en 2004. Ze zijn heel goed in hoog druk zetten en ze wisselen heel veel van positie. De spelers zijn altijd in beweging, ze zijn goed in de opbouw en je kunt je nergens aan vasthouden. Er zijn veelzeggende cijfers. Dan begrijp je wat ik bedoel." Sinds de komst van Van 't Schip bleef Ajax ongeslagen in de Eredivisie (drie zeges, één gelijkspel) en verloor het van Brighton & Hove Albion (0-2).

Flinke tegenvaller voor Ajax is het ontbreken van de geblesseerden Silvano Vos en Josip Sutalo. Het was verder de vraag of Brobbey fit genoeg zou zijn om deel uit te maken van de selectie, maar de spits heeft de race tegen de klok gewonnen. Van 't Schip hield woensdag nog de kaarten tegen zijn borst over een eventuele basisplaats voor Brobbey. "Brobbey kan spelen. Hij gaat zeker een gedeelte spelen. Of hij begint, zie je morgen wel." Zowel Akpom als Brobbey heeft een uitstekende indruk achtergelaten op de trainer. "Dat is ook hetgeen waar we naartoe willen, dat we meer competitie in de selectie krijgen. Voorin is daar een begin mee gemaakt."

Taylor verkeert de laatste tijd in uitstekende vorm en blikte in gesprek met Ajax TV vooruit op het duel in het legendarische Orange Vélodrome. "Ik heb goede verhalen gehoord over de sfeer in het stadion. Het is schijnbaar gruwelijk om daar te spelen, mede door de fans. Dat is altijd wel leuk, al is het wel jammer dat er geen Ajax-supporters welkom zijn." Taylor gelooft in een goede afloop. "We moeten gewoon ons eigen spel spelen en alle vertrouwen hebben dat we daar gaan winnen. De wedstrijd van zaterdag tegen Vitesse heeft iedereen een goed gevoel gegeven."

Opstelling Olympique Marseille: Pau López; Clauss, Mbemba, Gigot, Renan Lodi; Sarr, Kondogbia, Veretout, Harit; Correa, Aubameyang.

Opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Rensch, Hato, Sosa; Tahirovic, Berghuis, Taylor; Forbs, Brobbey, Bergwijn.