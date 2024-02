Van 't Schip stapt af van 4-3-3-systeem bij Ajax; Brobbey fit genoeg

Ajax treedt zondagmiddag met vijf verdedigers aan tegen AZ. Trainer John van 't Schip breekt zo met het traditionele 4-3-3-systeem. Brian Brobbey was een vraagteken, maar is op tijd hersteld voor de Noord-Hollandse derby. Kenneth Taylor keert terug in de basis, terwijl Steven Berghuis ontbreekt en Jordan Henderson op de bank zit. Het duel in het AFAS Stadion begint om 16:45 uur en is te zien op ESPN 1.

Diant Ramaj verdedigt het doel en ziet de linie voor hem gevormd worden door Anton Gaaei, Devyne Rensch, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Borna Sosa. Benjamin Tahirovic, Branco van den Boomen en Kenneth Taylor staan op het middenveld achter nummer 10 Kristian Hlynsson. De IJslander staat achter spits Brobbey.

Voor AZ-trainer Maarten Martens is het doel zondag duidelijk. “Plek vier verstevigen en jagen op plek drie”, laat de oefenmeester weten op de clubkanalen van AZ. De Alkmaarders wisten in de afgelopen speelronde af te rekenen met Fortuna Sittard (1-2), wat de eerste zege sinds 9 december betekende. "Die hadden we heel hard nodig. De week daarvoor hadden we er ook al recht op, maar kregen we het niet voor elkaar", doelt Martens op de wedstrijd tegen Almere City (0-0).

AZ heeft een nagenoeg fitte selectie. Alleen Lewis Schouten en Ibrahim Sadiq kampen nog met kwetsuren en moeten dus verstek laten gaan. "Iedereen moet zijn beste niveau halen. Of ze nou spelen of niet. Dan help je het team het beste en push je je concurrenten naar een hoger niveau", aldus Martens. AZ staat momenteel drie punten voor op Ajax en kan de Amsterdammers dus een mokerslag uitdelen in de strijd om plek vier.

Ajax werd afgelopen donderdag in de Conference League weggespeeld door FK Bodo/Glimt, maar wist zich in de verlenging wonderwel te kwalificeren voor de achtste finale van het derde Europese clubtoernooi, waarin Ajax het opneemt tegen Aston Villa.

Het spel van de Amsterdammers was ver onder de maat. “Dat komt deels door ons, maar ook hoe we geprobeerd hebben de wedstrijd te benaderen”, doelt Van ‘t Schip op de clubkanalen op de verdedigende tactiek. “We konden niet de bal lang genoeg in de ploeg houden. Er winnen daar niet veel ploegen. Het was te zien waarom, het was een stormloop.”

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Bazoer, Goes, Møller Wolfe; Belic, Clasie, D. de Wit; Mijnans, Pavlidis, Van Bommel.

Opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Van den Boomen, Tahirovic, Hlynsson, Taylor; Brobbey.

