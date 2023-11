Van 't Schip kan basisplek niet meer beloven na sterke optredens van concurrent

John van 't Schip is tevreden over Chuba Akpom, zo heeft hij gezegd tijdens de persconferentie voorafgaand aan het Europa League-duel met Olympique Marseille. “Hij heeft laten zien dat hij van waarde is”, aldus de trainer van Ajax.

Het is volgens Van ‘t Schip dan ook niet vanzelfsprekend dat Brian Brobbey na zijn blessure weer terugkeert in de basis van Ajax. “Dat is niet vanzelfsprekend, want iedereen moet het telkens weer opnieuw laten zien.”

Toch is de oefenmeester van de recordkampioen van Nederland ook te spreken over de prestaties van Brobbey de afgelopen weken. “Ik vind dat hij het voor zijn blessure geweldig heeft gedaan. Hij was voor het team heel belangrijk.”

Brobbey's grootste concurrent, Akpom, heeft het niet onverdienstelijk gedaan. Akpom was trefzeker in het duel met Vitesse (5-0 winst) en maakte ook al doelpunten in de wedstrijden tegen FC Volendam (2-0 winst), Almere City (2-2) en sc Heerenveen (4-1 winst).

Van ‘t Schip is dan ook tevreden over de inbreng van de Engelsman. “Akpom is ook belangrijk geweest in zijn invalbeurten en tegen Vitesse. Maar dat is ook waar we naartoe willen: meer competitie in de selectie. Voorin gebeurt dat nu al langzamerhand.”

“Hij heeft duidelijk laten zien dat hij van waarde is”, gaat de trainer van Ajax verder. “Hij kan ook vanaf het begin spelen, dus dat is mooi meegenomen voor ons.”

Of Akpom tegen Marseille ook aan de aftrap verschijnt, is nog onzeker. Volgens Van ‘t Schip is Brobbey fit genoeg om te starten en gaat hij zeker ‘een gedeelte spelen’. Of Brobbey ook in de basis begint, maakt Van 't Schip donderdag ongeveer een uur voor de aftrap om 21:00 uur bekend.