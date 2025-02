Robin van Persie: 'Ik was er wel even goed ziek van, omdat ik het niet had verwacht'

Robin van Persie zou graag zien dat sc Heerenveen - Fortuna Sittard in zijn geheel wordt overgespeeld. De Friezen verspeelden vorige week in een turbulente slotfase twee punten na een fout bij een dubbele wissel van de bezoekende ploeg uit Zuid-Limburg. De KNVB repte al over 'een slordige fout'', maar daar neemt Van Persie niet direct genoegen mee.

''We zitten nog middenin het proces. Het meest eerlijke zou ik vinden om door te spelen bij een 2-1 voorsprong, maar ik heb al begrepen dat dat niet mogelijk is'', verzucht Van Persie vrijdag in een uitgebreid interview met ESPN.

''Als we gelijk krijgen, zou het een optie zijn om de wedstrijd helemaal over te spelen. Dat klinkt een beetje krom maar is zeker iets waar we naar kijken'', blijft de trainer van Heerenveen ondanks alles hoopvol over een nieuwe kans tegen Fortuna.

Van Persie kijkt nog even terug op de veelbesproken slotfase tegen Fortuna. De bezoekers voerden een dubbele wissel door, al had Jasper Dahlhaus niet direct door dat Danny Buijs hem naar de kant haalde. De Limburgers stonden even met twaalf man op het veld, tot ergernis van Van Persie. Fortuna pakte, toen weer met elf spelers, een punt dankzij de late 2-2.

''We zagen al snel: hier klopt iets niet. Ik vind het belangrijk om niets tegen scheidsrechters of de vierde man te zeggen, maar dit vond ik wel een uitzondering op die regel'', aldus de keuzeheer in Friese dienst, die de arbitrage in het Abe Lenstra Stadion omschreef als 'een stelletje amateurs'.

Van Persie hoopt dat de KNVB snel duidelijk verschaft over een eventuele nieuwe ontmoeting met Fortuna. ''Het is ook lastig om er nu veel over te zeggen omdat we er middenin zitten. To be continued.''

De 41-jarige coach kijkt ook nog even terug op de transferperiode. Van Persie had graag Isaac Babadi verwelkomt, zeker gezien de blessures van Luuk Brouwers en Jacob Trenskow. ''Alle lichten stonden op groen en toen ineens de laatste dag op rood. Ik was er wel even goed ziek van, omdat ik het niet had verwacht. Maar uiteindelijk hoort dat er ook bij.''