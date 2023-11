Van Hooijdonk wil Gakpo op totaal andere positie zien: ‘Een keer wat anders’

Dinsdag, 21 november 2023 om 20:39 • Mart van Mourik

Pierre van Hooijdonk vindt het jammer dat Ronald Koeman niet veel experimenteert tegen Gibraltar, zo laat hij doorschemeren tijdens de voorbeschouwing op het EK-kwalificatieduel. De analyticus geeft aan dat hij bijvoorbeeld graag Cody Gakpo als rechtsback in actie ziet komen, maar de bondscoach laat alle spelers op hun eigen positie spelen.

“Eigenlijk is er niets dat me echt opvalt”, zo begint Rafael van der Vaart in de studio van de NOS, kijkend naar de opstelling van Oranje. “Van mij had je allemaal nieuwe spelers mogen opstellen. Dit is de uitgelezen kans om spelers speeltijd te geven. Wat mij betreft had je allemaal nieuwe namen op mogen stellen.”

“De spits zou ik wel lekker laten staan, want hij kan nu juist doelpunten maken en hij is ook in vorm. Ik hoop wel dat Jorrel Hato en Thijs Dallinga in de tweede helft hun debuut kunnen gaan maken in Oranje”, besluit Van der Vaart.

Van Hooijdonk zou graag experimenten zien. “Als je dan toch 4-3-3 speelt, dan had ik bijvoorbeeld graag een keer Cody Gakpo als rechtsback gezien. Iemand die toch alleen maar aan aanvallen toekomt. Gewoon een keer totaal iets anders doen”, aldus de analist.

Bart Verbruggen is tegen Gibraltar wederom de doelman van dienst. Hij ziet een iets andere verdediging voor zich. Stefan de Vrij en Virgil van Dijk zijn bekende gezichten in het centrum, waar ook Quilindschy Hartman tegen Ierland al speelde. Jordan Teze vervangt Denzel Dumfries aan de rechterkant.

Het middenveld is compleet getransformeerd. Mats Wieffer, Teun Koopmeiners en Joey Veerman vormen de middelste linie. Voorin staat Wout Weghorst weer in de punt van de aanval, waar hij dit keer wordt geflankeerd door Donyell Malen (links) en Calvin Stengs (rechts).

De doorgevoerde wijzigingen gaan naast Dumfries ten koste van Daley Blind, Tijjani Reijnders, Jerdy Schouten, Xavi Simons en Gakpo.