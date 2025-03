Van Hooijdonk vertelt kort voor Feyenoord - Inter over hoe zijn band met Van Persie nu is

Pierre van Hooijdonk is woensdag als analist van Ziggo Sport aanwezig in De Kuip, waar Feyenoord het in de achtste finale van de Champions League opneemt tegen Inter. Voorafgaand aan de Europese kraker praat hij onder meer over zijn band met Robin van Persie, de nieuwe hoofdcoach van Feyenoord.

Van Persie had in het begin van zijn actieve loopbaan, bij Feyenoord, geen geweldige werkrelatie met Van Hooijdonk. Dat het duo niet goed met elkaar om zou kunnen gaan, kwam daarna ook vaak genoeg naar voren in de media.

Van Hooijdonk praat kort voor Feyenoord - Inter over hoe hij anno 2025 omgaat met Van Persie, die dus geen speler meer is maar aan het roer staat bij de Rotterdamse topclub.

''Alle leuke dingen die ik over hem heb verteld, hoor ik nooit ergens terug'', opent Van Hooijdonk woensdag zijn verhaal over Van Persie met een kwinkslag. ''En op het moment dat ik een kritische noot plaats, dan wordt alles weer opnieuw opgerakeld.''

''We hebben elkaar ontmoet en het is gewoon oké. Alleen past dat beeld niet bij het beeld van de media van mij'', voegt de voormalig aanvaller van Feyenoord daar in duidelijke bewoordingen aan toe.

Verslaggever Wytse van der Goot brengt het akkefietje uit 2002 in herinnering, toen Van Persie een vrije trap 'afpakte' van Van Hooijdonk. Tijdens het WK in 2014 haalde Van Persie keihard uit naar Van Hooijdonk toen laatstgenoemde kritiek uitte op zijn spel in het Nederlands elftal.

''Wat mij betreft is er al een hele poos zand erover'', benadrukt Van Hooijdonk vervolgens. ''Tijdens de afscheidswedstrijd van Dirk Kuijt heb ik nog samen met Van Persie in een elftal gespeeld. Ik heb er niks over gehoord. Dus er is niks meer aan de hand.''