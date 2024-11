Van Hooijdonk snapt niets van scheidsrechter bij Feyenoord - RB Salzburg: 'Denk je dat hij gevoetbald heeft?'

Pierre van Hooijdonk heeft zich geërgerd aan Donatas Rumsas. De scheidsrechter floot in de slotfase van het duel tussen Feyenoord en Red Bull Salzburg (1-3) in de slotfase voor een strafschop, maar voor hij een definitief oordeel velde had hij flink wat tijd nodig bij het VAR-scherm. Onbegrijpelijk, vindt Van Hooijdonk.

Rumsas floot vlak na de aansluitingstreffer van Anis Hadj Moussa voor een strafschop, na een overtreding van Dávid Hancko op Nicolás Capaldo op de rand van de zestien.

"We weten hier meteen dat het een penalty is", analyseert Royston Drenthe het voorval Ziggo Sport. "We hopen natuurlijk dat-ie hem niet geeft, maar...", lacht de oud-linksback om de duidelijke overtreding.

Van Hooijdonk vult aan: "Als je dit als scheidsrechter ziet... Dit zie je één keer, dan fluit je en leg je de bal op de stip...", vindt de oud-spits het onbegrijpelijk dat de Litouwse leidsman niet direct bij zijn oorspronkelijke beslissing bleef.

"Hij staat daar twee, drie minuten te kijken naar iets wat zo klaar is als een klontje... Denk je dat hij gevoetbald heeft?", lacht Van Hooijdonk. De strafschop werd keihard tegen de lat geschoten door Karim Konaté.

"Toen had je anderhalve minuut het idee dat Feyenoord de gelijkmaker al had gescoord, de energie kwam even in het stadion. En na anderhalve minuut was het weer doodstil", zag Van Hooijdonk. Daouda Guindo schoot de bal met links schitterend binnen en tekende zo voor de 1-3 eindstand.

Feyenoord kwam eerder op de avond in De Kuip op achterstand door een treffer van Konaté, die een fout van Timon Wellenreuther genadeloos afstrafte. Vlak na rust maakte diezelfde Konaté ook de 0-2, voordat hij na de 1-2 van Hadj Moussa de kans op zijn hattrick liet liggen.