Van Hooijdonk: 'Grootste wanprestatie uit de clubgeschiedenis als ze geen kampioen worden'

Voor Pierre van Hooijdonk is het onbegrijpelijk dat PSV geen koploper is in de Eredivisie. Volgens de oud-aanvaller beschikt de achtervolger over veel betere spelers dan Ajax, dat gebukt lijkt te gaan onder de titelstress.

''Wat PSV in de tweede helft liet zien, geeft mij nóg meer het gevoel dat het de grootste wanprestatie uit de geschiedenis van de club als dit PSV geen kampioen wordt'', vindt Van Hooijdonk in Studio Voetbal dat de nummer twee met deze kwaliteiten altijd boven Ajax zou moeten staan.

''Want PSV speelde Feyenoord bij vlagen echt van de mat'', zag Van Hooijdonk het elftal van Peter Bosz eindelijk weer eens een topniveau halen in de Eredivisie.

Presentator Sjoerd van Ramshorst herhaalt vervolgens de woorden van de analist nog een keer. ''De grootste wanprestatie uit de geschiedenis...''

''Met deze kwaliteiten geen kampioen worden. Dat vind ik echt. Er is al veel gezegd over die dip van PSV, maar liet het in de tweede helft echt zien tegen Feyenoord. Met een aantal grote kansen'', zag Pi-Air opeens een heel ander PSV na rust.

Van Hooijdonk velt een positief oordeel over Noa Lang, de matchwinner van PSV. ''Hij was gewoon goed en maakt twee belangrijke goals. Alleen, mijn kritiek is dat hij in een seizoen veel vaker zijn piek moet aantikken. Want zijn piek is enorm hoog. Als hij zijn piek aantikt, dan ben ik echt een fan van Noa Lang.''

''En ik weet niet of het komt doordat hij in Rotterdam speelde. Maar hij zorgde voor opschudding. En dat hij daar toch een beetje zijn drive uithaalt. Hij stond er in deze wedstrijd, net zoals in de Champions League tegen Juventus'', aldus Van Hooijdonk.