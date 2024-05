Van Hooijdonk en Perez worden het niet eens over positie Frimpong in Oranje

Jeremie Frimpong was donderdagavond in de halve finale van de Europa League tegen AS Roma één van de meest dreigende spelers van Bayer Leverkusen. De Oranje-international kreeg met name in de eerste helft enkele opgelegde kansen, die hij liet liggen. De aanvallende dreiging van de Amsterdammer is reden tot discussie aan tafel bij ESPN.

De eerste kans van Frimpong kwam in de 23ste minuut, toen hij diep gestuurd werd en oog in oog met Roma-doelman Mile Svilar net naast schoot. "Dit is wel echt een wapen", concludeert analist Kees Kwakman bij het zien van de beelden van die kans. "Er gaat echt nog wel genoeg mis bij hem, maar..."

Perez is kritisch op de gemiste kans van Frimpong. "Dit is toch best wel een makkelijke stift, eerlijk gezegd. Je hebt na de aanname nog alle tijd. De keeper komt niet razendsnel... Hij schiet hem met zijn binnenkant, best wel gek." Kwakman denkt vast vooruit naar het EK. "Het is natuurlijk best een wapen voor Koeman, als je straks voor staat en je hebt nog een kwartier."

Frimpong moet het bij Oranje in principe met Denzel Dumfries uitvechten om de rechtsbackpositie. Dumfries lijkt in principe de nummer één keus van Koeman te zijn. "Vind je niet dat je hem moet selecteren als rechterspits?", haakt Perez in. "Als hij nu wordt geselecteerd, staat hij bij de rechtervleugelverdedigers."

Frimpong maakte in het vriendschappelijke duel met Schotland geen al te gelukkige indruk. "Toen moest hij eigenlijk te veel verdedigen", concludeert Kwakman. "Perez is van mening dat Frimpong als rechtsbuiten geselecteerd zou moeten worden, maar stuit op weerstand van Pierre van Hooijdonk. "Hij moet eigenlijk opkomen. Als hij daar gaat staan, dan is hij ook niet de man..." Perez komt vervolgens met een duidelijke conclusie: "Dan is er geen enkele positie voor hem."

Kwakman ziet desondanks een rol weggelegd voor Frimpong als rechtsbuiten. "Tegen West Ham United, in de ronde hiervoor, viel hij in en werd hij wel vijf keer alleen op de keeper gezet. Toen scoorde hij ook uiteindelijk. Dat is echt een wapen." Perez ziet in tegenstelling tot Van Hooijdonk geen probleem met het opkomende gedeelte in het spel van Frimpong. "Vandaag stond hij er toch ook gewoon? Hij ging toch niet verrassend voorbij de buitenspelers? Hij stond toch best wel vaak op rechtsbuiten?"

Van Hooijdonk wijst naar de beelden bij de kans van Frimpong uit minuut 23 en constateert dat Frimpong wel degelijk opstoomde om bij de rechtsbuitenpositie te komen. "Dan heb je eigenlijk geen positie voor hem dan", constateert Perez nogmaals. Frimpong kreeg nog een aantal grote kansen in de eerste helft tegen Roma. Zo schoot hij van dichtbij tegen Stephan El Shaarawy aan en vloog zijn poging uit de draai even later net naast. Bij die aanvallen was Frimpong wel aanwezig als 'rechtsbuiten'.

Frimpong werd door verslaggever Cristian Willaert nog gevraagd naar een mogelijke rol als rechtsbuiten op het EK. "Natuurlijk kan ik daar spelen. Maar ik zal klaar zijn voor de positie waar de bondscoach me wil hebben." Op dit moment lijkt Donyell Malen de aangewezen nummer één om de rechtsbuitenpositie in te vullen. De vleugelspeler kent een uitstekend seizoen bij Borussia Dortmund.

