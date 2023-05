Van Hanegem trapt op de rem: ‘Ajax moet niet te veel van hem verwachten’

Maandag, 29 mei 2023 om 09:36 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:49

Willem van Hanegem adviseert Ajax en zijn supporters niet direct te veel te verwachten van Branco van den Boomen. Dat schrijft de oud-middenvelder in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad. Volgens Van Hanegem moet Van den Boomen zich eerst nog bewijzen op topniveau, voordat hij met recht een kwaliteitsaanwinst kan worden genoemd. Van den Boomen wordt naar alle waarschijnlijkheid maandag nog gepresenteerd in Amsterdam.

Fabrizio Romano onthulde zaterdag dat Van den Boomen vrijwel zeker de eerste zomeraanwinst van Ajax gaat worden. De 27-jarige middenvelder komt transfervrij over van Toulouse en naar info van de De Telegraaf is ook het papierwerk van de overgang al rond. Van Hanegem moet nog maar zien of het een succes gaat worden. "Realiseer je dat er een speler naar Ajax komt die eerder niet echt opviel bij FC Eindhoven, De Graafschap, Heerenveen en Willem II. Ik weet dat hij bij Toulouse goed was, ik gun hem een geweldige periode bij Ajax, maar als het seizoen begint is hij 28 jaar oud en heeft hij nog nooit in de top gespeeld", aldus De Kromme.

"Misschien moet de immer kritische aanhang van Ajax nog niet al te veel van hem verwachten", luidt Van Hanegems oordeel daarom. Wel hangt het succes van Van den Boomen volgens de 79-jarige analyticus af van de manier waarop hij gebruikt gaat worden. "Branco van den Boomen is een middenvelder die het van zijn passing moet hebben en niet van zijn dribbels. Gebruik hem dan ook op die manier."

Van den Boomen vertrok in de zomer van 2020 naar Toulouse, waar hij uitgroeide tot absolute blikvanger. Nadat hij zijn ploeg in zijn tweede seizoen met 12 goals en 21 assists naar de Ligue 1 gidste, liet de spelmaker uit Veldhoven ook op het hoogste Franse niveau zien zijn stempel te kunnen drukken. De teller staat dit seizoen vooralsnog op vijf goals en acht assists, verdeeld over 34 Ligue 1-wedstrijden. Ook wonnen Van den Boomen en Toulouse dit seizoen de Franse beker.